協和式客機經7個月維修 重回無畏號航艦博物館準備迎客

協和式客機的吊掛作業，吸引許多博物館遊客駐足圍觀。(美聯社)

3月14日下午，一架白色的噴射客機，緩緩地滑過哈德遜河面，很難不引人注目。幸好，這次不是全美航空(US Airways)1549班機迫降哈德遜河事件重演，而是退役協和式客機(Concorde)經過七個月的拉皮美容之後，由水路運回曼哈頓 86號碼頭陳列展示，準備迎接即將到來的夏日旅遊季節。

這架原屬於英國航空公司(British Airways)、機身編號G-BOAD的協和式客機，來頭可不小。它曾創下世界最快噴射客機的紀錄，1996年2月7日從倫敦希斯洛機場橫跨大西洋到紐約甘迺迪機場，只花了2小時52分59秒，平均速度超過兩倍音速。如今的客機飛行同樣航線，則需要耗費8小時。

2002年6月4日，G-BOAD率領英國皇家 空軍紅箭特技小組(Red Arrows)編隊飛越白金漢宮上空，將已故女王伊莉莎白二世登基70周年的金禧慶典帶入高潮。2003年，英航和法航共同宣布汰除全部協和機隊，為超音速商用航空暫時畫下句點。當年11月10日，G-BOAD飛抵紐約，永久陳列於曼哈頓86號碼頭的無敵號航空母艦博物館(Intrepid Museum)。

協和式被絕大多數航空迷公認為外型最優美的客機；但是在紐約港口露天展示20年之後，G-BOAD也難掩老態，於是在去年8月開始進行全面外觀維修。據館方表示，這架協和式被送到布魯克林 海軍造船廠(Brooklyn Navy Yard)的大型廠房內，將舊塗裝以特殊溶劑「卸妝」後，全身打磨拋光，再重新噴上原廠白色外漆和紅白藍三色英航標誌，全程歷時七個月。

對於一架可以在三小時內飛越大西洋的客機而言，從曼哈頓東河到西河的行程顯得異常緩慢。3月13日，一艘駁船載著煥然一新的G-BOAD緩緩駛出造船廠，進入東河，穿越布魯克林大橋底下，抵達澤西市的偉克斯造船廠(Weeks Marine)打尖休息。第二天再逆西河而上，終於停靠到無敵號舷側，由一台超大起重機吊上航艦甲板。預定4月4日正式開放，恢復展覽。