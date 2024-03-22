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旅遊簡單省錢法…在大賣場買禮卡

編譯徐薏茹／即時報導
好市多(Costco)。路透
好市多(Costco)。路透

無論是搭Uber到機場，或是支付更多托運行李費用，旅行的過程總是會累積不少花費，這時不妨善用好市多(Costco)或其他大賣場的航空公司或住宿禮卡，節省旅行支出。

美國廣播公司新聞網(ABC News)科技與消費者特派員貝姬·沃利(Becky Worley)最近在帶女兒前往演唱會時測試搭飛機的省錢方法，她說：「我在好市多買一張航空折扣禮卡，花425元買價值500元的西南航空(Southwest Airlines)額度，在我們飛往聖地牙哥的航班中使用。」

旅遊網站The Points Guy旅遊內容主任羅森(Eric Rosen)告訴「早安美國」(Good Morning America)，一些大型商場販售的禮卡「可能是非常划算的交易。」

消費者可在實體商店或線上買到禮卡，項目涵蓋航空、住宿、旅遊體驗等。

目前好市多提供一張500元額度的西南航空禮卡，售價450元，山姆俱樂部(Sam's Club)的會員也可以以同樣價格買到相同的禮卡，另外提供高爾夫球和水療禮卡，價格約面值打八折。

山姆俱樂部甚至還有Airbnb的25元折扣禮卡。

在BJ's，顧客可以花490元買到價值500元的達美航空(Delta)禮卡。

羅森說明：「大商場的庫存可能不同，有時會在售完為止的情況下提供折扣，目前透過好市多販售的西南航空折扣即是售完為止，不會一直提供。」

由於旅遊禮卡交易可能經常起伏不定，顧客也許會在黑色星期五、旅遊星期二等大型購物活動期間找到最優惠的價格，但這些優惠全年時有時無。

可以購買的禮卡數量也有限制，以好市多為例，會員只能一人購買五張西南航空禮卡。

沃利也發現，並不是所有大商場販售的旅遊優惠都最划算，「有時我們使用一些優惠預訂旅遊、飯店、遊輪和航班時，發現價格相同，有些情況下甚至比直接向旅遊業者預訂的價格略高。」

好市多 黑色星期五 達美航空

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