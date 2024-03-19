出門旅遊 為何租車比開自己的車更好？

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許多人認為，在長途旅行中開自己的車比租車 便宜，因為租車的相關費用較高。但是，駕駛人還須考慮到其他因素；首先，車開得越多，折舊就越快。

汽車經銷網站Direct Car Buying報導，許多專家表示，一輛中等大小的車每英里約折舊0.08元。這個數字或許看來不多，但開車長途旅行將使車輛貶值不少；這還未包含長時間開車所造成耗損，如果車況不是最佳，確實會帶來損壞。

值得注意的，是每日租車費用並非像有些人想像的那麼貴。當然，租車費用會累計，旅程結束後可能是一筆不小的開銷，但除非租的是特斯拉 Cybertruck，否則不會是天價。此外，如果有人可以分擔旅行費用的話，租車也是個不錯的選擇，因為平均每人的支出會更便宜。

汽車的油耗也是需要考慮的因素，例如，如果自己的車每加侖的行駛里程不高，將使長途旅行費用更貴，租一輛省油的車可以避免這筆額外開銷。

在決定是否租車時，車齡也是個必要的考量因素。租來的車通常比較新，有最新的安全科技；這對於公路旅行十分重要，因為永遠不知道會發生什麼事，最好有必要的科技來增加安全與整體防護。

汽車網站Motor Biscuit表示，無論租的是什麼等級的車，情況就是這樣；因此即使自己的車只有五年左右車齡，如果想要有最新的安全配備，最好還是選擇租車；此外，租的車也有可能更舒適，將讓旅途中不論駕駛或乘客都輕鬆不少。

同樣重要的，是了解目的地的路況。例如將開車前往山區，自己卻沒有四輪驅動的車；若是租車，便可選擇最適合的傳動系統。