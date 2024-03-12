想一口氣造訪全球7個大陸？132天郵輪之旅帶你去

圖為荷美航運(Holland America Line)的郵輪，從佛州羅德岱堡港口出發。美聯社

如果你的旅遊夢想是訪問所有七大洲，那麼荷美航運(Holland America Line)的新航程將能幫助您實現夢想！

荷美航運2026年的「大世界航行」(Grand World Voyage)將在132天期間穿梭於全球各地，停靠39個國家的47個港口，乘客只需要前往此次航行的出發點佛羅里達州羅德岱堡(Fort Lauderdale)即能踏上環遊世界之旅。

荷美航運總裁安托查(Gus Antorcha)在宣布行程時說：「我們詢問數千名過去的顧客和旅遊顧問，尋求他們對完美大世界航行的意見，因此這可能是我們有史以來研究最徹底的世界之旅郵輪路線之一。」

大世界航行將於2026年1月4日啟航，由荷美航運1999年推出的華倫 丹號(Volendam)載客出行，該郵輪可載客1432人。

安托查說，與先前的大世界航行相比，本次航程將訪問的港口較少，「以便有更多時間探索我們造訪的目的地，創造一次不會感到倉促的航程。」

乘客將沿著南美洲東岸一路前往南極洲，在那裡他們將享受為期四天的南極體驗(Antarctic Experience)之旅，但由於船身大小，旅客不會下船。

隨後華倫丹號將前往南太平洋和澳洲 等目的地，讓旅客探索知名的大堡礁(Great Barrier Reef)，之後的行程包括新加坡、馬爾地夫、地中海及北歐，抵達最後一站波多黎各聖胡安(San Juan)前將橫越大西洋。

乘客將在九個港口過夜，包括巴西里約熱內盧、澳洲雪梨、印尼峇里、埃及亞歷山大港；在義大利 奇維塔韋基亞(Civitavecchia)、挪威奧斯陸(Oslo)、聖胡安等五個地點將有深夜啟航行程。

目前還沒有價格資訊，但荷美航運2025年大世界航行的艙內價格目前起價為2萬4999元。

旅客可以撥打1-800-522-3399，或是聯繫旅遊顧問，在荷美航運5月開賣前對2026年的行程提出申請，獲得優先預定確認。