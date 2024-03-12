我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

調查全美連鎖超市價格 這家最便宜

波音吹哨者作證後驟逝 「明顯死於自殺」

想一口氣造訪全球7個大陸？132天郵輪之旅帶你去

編譯徐薏茹／即時報導
圖為荷美航運(Holland America Line)的郵輪，從佛州羅德岱堡港口出發。美聯社
圖為荷美航運(Holland America Line)的郵輪，從佛州羅德岱堡港口出發。美聯社

如果你的旅遊夢想是訪問所有七大洲，那麼荷美航運(Holland America Line)的新航程將能幫助您實現夢想！

荷美航運2026年的「大世界航行」(Grand World Voyage)將在132天期間穿梭於全球各地，停靠39個國家的47個港口，乘客只需要前往此次航行的出發點佛羅里達州羅德岱堡(Fort Lauderdale)即能踏上環遊世界之旅。

荷美航運總裁安托查(Gus Antorcha)在宣布行程時說：「我們詢問數千名過去的顧客和旅遊顧問，尋求他們對完美大世界航行的意見，因此這可能是我們有史以來研究最徹底的世界之旅郵輪路線之一。」

大世界航行將於2026年1月4日啟航，由荷美航運1999年推出的華倫丹號(Volendam)載客出行，該郵輪可載客1432人。

安托查說，與先前的大世界航行相比，本次航程將訪問的港口較少，「以便有更多時間探索我們造訪的目的地，創造一次不會感到倉促的航程。」

乘客將沿著南美洲東岸一路前往南極洲，在那裡他們將享受為期四天的南極體驗(Antarctic Experience)之旅，但由於船身大小，旅客不會下船。

隨後華倫丹號將前往南太平洋和澳洲等目的地，讓旅客探索知名的大堡礁(Great Barrier Reef)，之後的行程包括新加坡、馬爾地夫、地中海及北歐，抵達最後一站波多黎各聖胡安(San Juan)前將橫越大西洋。

乘客將在九個港口過夜，包括巴西里約熱內盧、澳洲雪梨、印尼峇里、埃及亞歷山大港；在義大利奇維塔韋基亞(Civitavecchia)、挪威奧斯陸(Oslo)、聖胡安等五個地點將有深夜啟航行程。

目前還沒有價格資訊，但荷美航運2025年大世界航行的艙內價格目前起價為2萬4999元。

旅客可以撥打1-800-522-3399，或是聯繫旅遊顧問，在荷美航運5月開賣前對2026年的行程提出申請，獲得優先預定確認。

澳洲 華倫 義大利

上一則

退休想到海外養老？這5個國家最易移民

下一則

103歲「牙買加奶奶」透露長壽秘訣

延伸閱讀

抵抗外國「去中國化」智囊倡建「中國邊疆學會」

抵抗外國「去中國化」智囊倡建「中國邊疆學會」
兩岸漁船談判破局後 大陸「最高指導機關」表態了

兩岸漁船談判破局後 大陸「最高指導機關」表態了
距台灣不到200公里 美出資在菲律賓最北蓋港口 因應台海危機

距台灣不到200公里 美出資在菲律賓最北蓋港口 因應台海危機
眾院國安委員：中國製港口起重機發現通訊裝置 恐威脅國安

眾院國安委員：中國製港口起重機發現通訊裝置 恐威脅國安

熱門新聞

Image by rostichep from Pixabay

4種每月帳單 別設定自動付款

2024-03-07 09:46
好市多（Costco）的會員，除了可以較低價格購買到優質商品外，還有許多好處。美聯社

好市多會員別忘了 可享5種免費福利

2024-03-04 11:24
Image by JUNO KWON from Pixabay

大家都想先下機 這樣做較能成功又不失禮

2024-03-08 09:18
新鮮沙拉上加片烤鮭魚。示意圖。Photo by Tom Morel on Unsplash

這頓有益心臟的簡單晚餐 心臟醫生常吃

2024-03-11 09:18
肝臟專家說，喝酒過多不是造成肝臟疾病的唯一原因，體重不過重也很重要。本報資料照片

這個意外習慣 能大幅改善肝臟健康

2024-03-08 09:52
Photo by RDNE Stock project on pexels

只要2湯匙 專家說用太多洗衣精 衣服反而洗不乾淨

2024-03-11 09:48

超人氣

更多 >
華人工程師竊谷歌機密 潛逃中國前被捕

華人工程師竊谷歌機密 潛逃中國前被捕
「食神」最強綠葉胖到136公斤 滿頭白髮認身體出狀況

「食神」最強綠葉胖到136公斤 滿頭白髮認身體出狀況
艾瑪史東奪奧斯卡挨轟歧視亞裔 楊紫瓊不忍了還原原況

艾瑪史東奪奧斯卡挨轟歧視亞裔 楊紫瓊不忍了還原原況
林志玲50歲身材震撼千萬網友 中空裝洩美乳超誘人

林志玲50歲身材震撼千萬網友 中空裝洩美乳超誘人
AI 教父黃仁勳身價破兆 「招牌黑皮衣」來歷曝光

AI 教父黃仁勳身價破兆 「招牌黑皮衣」來歷曝光