搭機突感不適怎麼辦? 6件事有助緩解

Photo by Hanson Lu on Unsplash

搭機容易出現暈眩或噁心的狀況，醫生建議不要持續看螢幕、應該補充水分，可緩解這些不適狀況的程度。

搭機如果出現身體不適，是最不想遇到的事，但搭飛機確實會出現多種不適狀況。搭乘飛機時，有可能會出現令人難受甚至危及生命的反應，例如反胃、腹瀉、頭痛、暈眩、瘀血、血栓、鼻竇感染與耳鳴等，一旦上了飛機，這些情況就有可能出現。不過，在飛機上出現不適，仍有一些作法可以減輕這些狀況。

首先是避免看螢幕。塔夫茨醫學中心(Tufts Medical Center)醫師錢德勒(Daniel Chandler)說，「如果已經暈機，應避免使用會有視覺刺激的東西，例如手機或飛機上的電視。此時應該睡覺。如果睡不著，可以聽音樂、podcast或有聲書。」如果要讓反胃情況舒緩，應避免看座位上的噁吐袋，以免更想吐。

紐約大學 格羅斯曼醫學院(NYU Robert Grossman School of Medicine)胃腸科醫師德拉圖爾(Rabia De Latour)說，「如果坐在窗邊座位，就盯著地平線看，」同時避免不必要轉動頭部。感到頭暈時，可以閉上眼睛並冷敷通常可減輕症狀。

第二是補充水分。如果感到噁心或有消化道症狀，要盡量補充水分，因為脫水可能會讓狀況惡化，但務必慢慢、小心地飲用流質，以避免再次上廁所。德拉圖爾說，「喝水補充水分，不是碳酸飲料。」

第三、試著吃一點東西。有時候，感到不適時完全不會想吃東西，但還是盡量吃一點東西。錢德勒表示，「吃點麵包或餅乾，胃裡有少量溫和食物就不會感到那麼反胃。」

第四、服藥。紐約西奈山醫院(Mount Sinai)助理教授秦(Danielle Qing)說，「旅行時，最好隨身攜帶額外的藥物備用，特別是患有例如糖尿病或心絞痛等慢性病。在隨身行李攜帶至少7天的藥物是很實用的預防措施，特別是托運行李一旦被弄丟了。」

第五、坐在位子上。有些病症可能會需要頻繁上廁所，但大多數情況下，當搭機感到不適時，應該盡量保持坐著不動，特別是出現頭暈或頭痛時。秦說，「試著坐在位子上，有時候站著會讓症狀惡化。」德拉圖爾建議，「不要站立，以避免跌倒而造成頭部受傷。」

第六告訴空服員。在班機上嘔吐或拉肚子可能讓人感到尷尬，但如果出現身體問題，告知機組人員是很重要的。秦說，「如果出現任何這些症狀，首先要告訴空服員，讓他們在必要時提供醫療協助。尤其在脫水時，他們可以提供一些水或其他流質。許多航空公司也會在機上預備一些非處方藥物，緩減乘客身體的不適。」