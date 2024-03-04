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科州二戰日裔集中營遺址 被指定為國家公園

編譯周靜芝 / 即時報導
位於科羅拉多州東南偏遠一隅、10個二戰日裔美國人集中營之一的阿馬奇國家歷史遺址（Amache National Historic Site）於2月15日被選定為國家公園。美聯社
位於科羅拉多州東南偏遠一隅、10個二戰日裔美國人集中營之一的阿馬奇國家歷史遺址（Amache National Historic Site）於2月15日被選定為國家公園。美聯社

一座新的國家公園誕生了，位於科羅拉多州東南偏遠一隅、10個二戰日裔美國人集中營之一的阿馬奇國家歷史遺址（Amache National Historic Site）於2月15日被選定為國家公園。

今日美國報（USA Today）報導，在當地格拉納達（Granada）鎮收購並捐贈土地後，內政部長哈蘭德（Deb Haaland）宣布了此一決定，這也是將該遺址建成公園的必要條件。2022年3月，拜登總統簽署了「阿馬奇國家歷史遺址法案」，將該遺址納入國家公園體系。

該遺址在躋身國家公園後，將受到更多保護，讓後代瞭解二戰期間日裔美國人遭大規模監禁的歷史。

哈蘭德在一份聲明中指出，一個國家必須正視過去的錯誤，才能建立更加符合正義與公平的未來；內政部很榮幸管理美國的公共土地以及自然、文化資源，得以完整、真實地講述國家的歷史。 阿馬奇國家歷史遺址將有助於為後代子孫保存、紀念美國歷史上此一重大而痛苦的篇章。

消息特意選在每年2月19日「二戰期間日裔監禁紀念日」（Day of Remembrance of Japanese Incarceration During World War II）的前幾天發布；這是美國第七個被設立為國家公園的集中營，保存這段歷史的其他地點包括愛達荷州的米尼多卡（Minidoka）、加州的曼讚納（Manzanar）與圖勒拉克（Tulelake）。

阿馬奇集中營也被稱為格拉納達重新安置中心（Granada Relocation Center），1942至1945年間，總共關押過1萬多人；1943年，最多曾有7310人被監禁於此，使阿馬奇成為當時科羅拉多州第十大城市。

在倖存者及後代不懈的努力下，阿馬奇保留了原始建築物地基與舊有道路，是最完整的二戰集中營之一。如今，到訪遊客可在此參觀墓地、紀念碑以及一些重建、修復的建築，如營房、康樂室、崗哨與水塔等。阿馬奇國家公園免費開放，從科州首府丹佛驅車約三個半小時可達。

日裔 內政部 科羅拉多州

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