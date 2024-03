科州二戰日裔集中營遺址 被指定為國家公園

位於科羅拉多州東南偏遠一隅、10個二戰日裔美國人集中營之一的阿馬奇國家歷史遺址(Amache National Historic Site)於2月15日被選定為國家公園。美聯社

一座新的國家公園誕生了,位於科羅拉多州 東南偏遠一隅、10個二戰日裔 美國人集中營之一的阿馬奇國家歷史遺址(Amache National Historic Site)於2月15日被選定為國家公園。

今日美國報(USA Today)報導,在當地格拉納達(Granada)鎮收購並捐贈土地後,內政部 長哈蘭德(Deb Haaland)宣布了此一決定,這也是將該遺址建成公園的必要條件。2022年3月,拜登總統簽署了「阿馬奇國家歷史遺址法案」,將該遺址納入國家公園體系。

該遺址在躋身國家公園後,將受到更多保護,讓後代瞭解二戰期間日裔美國人遭大規模監禁的歷史。

哈蘭德在一份聲明中指出,一個國家必須正視過去的錯誤,才能建立更加符合正義與公平的未來;內政部很榮幸管理美國的公共土地以及自然、文化資源,得以完整、真實地講述國家的歷史。 阿馬奇國家歷史遺址將有助於為後代子孫保存、紀念美國歷史上此一重大而痛苦的篇章。

消息特意選在每年2月19日「二戰期間日裔監禁紀念日」(Day of Remembrance of Japanese Incarceration During World War II)的前幾天發布;這是美國第七個被設立為國家公園的集中營,保存這段歷史的其他地點包括愛達荷州的米尼多卡(Minidoka)、加州的曼讚納(Manzanar)與圖勒拉克(Tulelake)。

阿馬奇集中營也被稱為格拉納達重新安置中心(Granada Relocation Center),1942至1945年間,總共關押過1萬多人;1943年,最多曾有7310人被監禁於此,使阿馬奇成為當時科羅拉多州第十大城市。

在倖存者及後代不懈的努力下,阿馬奇保留了原始建築物地基與舊有道路,是最完整的二戰集中營之一。如今,到訪遊客可在此參觀墓地、紀念碑以及一些重建、修復的建築,如營房、康樂室、崗哨與水塔等。阿馬奇國家公園免費開放,從科州首府丹佛驅車約三個半小時可達。