2年完成壯舉 緬因婦走完6800哩「美國發現步道」

示意圖。Photo by Jake Melara on Unsplash

根據今日美國報(USA Today)報導，緬因州 一位婦女花了兩年時間，終於在2月11日完成橫越美國6800哩的徒步旅行，成為第一位完成此壯舉的女性。

現年40歲的布莉安娜·德桑蒂斯(Briana DeSanctis)在2022年元旦當天，從大西洋海岸、也就是德拉瓦州 亨洛彭角(Cape Henlopen)出發，展開東岸走到西岸、全長約6800哩的「發現美國步道」(American Discovery Trail，ADT)徒步旅行。

兩年後的2月11日，德桑蒂斯終於抵達加州 雷斯岬國家海岸公園(Point Reyes National Seashore)利蒙托爾海灘(Limontaur Beach)，並在社群媒體Instagram宣布這項好消息，上傳自己站在終點站、面向太平洋的照片，向幫助她的各界人士表達謝意：「我要向你們每一個人表達我內心的愛與無盡的『感謝』。」

德桑蒂斯也成為「發現美國步道協會」(American Discovery Trail Society)認證獨自完成壯舉的第一位女性。

早在多年前，德桑蒂斯就決定挑戰ADT，於是先完成難度較低、著名的「阿帕拉契步道」(Appalachian Trail)徒步旅行作為暖身運動，隨後辭去新罕布夏州樸茨茅斯(Portsmouth)的工作，並將個人家當存放妥當，一切就緒就開始出發。

據了解，ADT東起德拉瓦州海岸、西至加州海岸，是全美距離最長的步道，橫跨15州和哥倫比亞特區，沿途從科羅拉多州海拔逾1萬3000呎洛磯山脈(Rockies)到內華達州乾燥的崎嶇山谷，對於步行者而言，是體能與毅力的大挑戰。

雖然路途艱辛又遙遠，但德桑蒂斯有幸與來自四面八方、自各行各業的民眾接觸，還有善心人士主動提供食物、飲水與住宿，甚至還被一對情侶邀請參加婚禮，不過途中仍須要靠打零工，才能支付食物與生活開銷。

原本從事記者工作的德桑蒂斯自出發後，就透過社交媒體分享自己的旅行見聞，並定期為緬因州地方報紙「鬥牛犬日報」(Daily Bulldog)撰寫專欄。

在完成ADT徒步壯舉後，德桑蒂斯希望透過自己的經驗，激發更多人的勇氣，並打算進入校園或社團組織演講，以便在公共領域持續發聲。