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拉斯維加斯大道上的蒂芙尼 熱帶花園酒店將改建MLB球場

編譯尤寶琪／綜合報導
1957年開業的熱帶花園，曾被譽為是「拉斯維加斯大道上的蒂芙尼」。(美聯社)
1957年開業的熱帶花園，曾被譽為是「拉斯維加斯大道上的蒂芙尼」。(美聯社)

60年多來一直是拉斯維加斯著名地標的熱帶花園酒店(Tropicana)，即將於今年春天關門，為耗資15億元的美國職棒大聯盟體育場(Major League Baseball Stadium)騰出空間，而新的體育場將成為奧克蘭運動家隊(Oakland Athletics)的新主場。

羅德島州博彩巨頭百利公司(Bally's Corp.)日前宣布將在4月2日，也就是熱帶花園開業67周年紀念日前幾天，正式結束營業，為拆除工作做預備；百利公司在2021年以3.08億元的價格，收購了熱帶花園酒店。

1957年開業的熱帶花園，曾被譽為是「拉斯維加斯大道上的蒂芙尼」，共有3層樓，擁有300間客房，耗資1500萬元，被形容為是賭城最昂貴的酒店賭場；目前是擴建為22層樓、超過1800間房間的大型酒店。

如今，熱帶花園座落的土地上，將新建一座擁有3萬個座位、屋頂可伸縮的棒球場；MLB全聯盟30個球團老闆，在去年11月一致同意奧克蘭運動家隊搬家至拉斯維加斯。

百利公司總裁帕帕尼爾(George Papanier)在聲明中，將新棒球場計畫形容為「千載難逢的機會」。該公司新聞稿表示：「百利很期待在這裡開發一個全新的度假村和棒球場，並將其建造成一個新的地標，向拉斯維加斯著名的歷史和全球吸引力，以及每年近5000萬的遊客致敬。」

長久以來，拉斯維加斯一直是職業體育競賽的沙漠。每年有上百億元運動博弈的賭注收益，卻沒有任何一個職業運動聯盟隊伍以賭城為家，直到最近，繼美式足球聯盟(NFL)和國家冰球聯盟(NHL)之後，MLB也將有球隊在拉斯維加斯生根。

新球場建造將由3.8億元公共資金支持，預計於2028年開放，並與在2020年逃離奧克蘭的拉斯維加斯突襲者(Las Vegas Raiders)美式足球隊主場，以及在2023年第六度贏得史坦利盃(Stanley Cup)的黃金騎士(Golden Knights)隊主場，相距不遠。

拉斯維加斯美國職棒大聯盟體育場想像圖，未來此一耗資3.8億元的球場將成為奧克蘭運...
拉斯維加斯美國職棒大聯盟體育場想像圖，未來此一耗資3.8億元的球場將成為奧克蘭運動家隊的新主場。(美聯社)

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