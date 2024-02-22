樂園郵輪票價飆升 迪士尼粉絲荷包大失血

佛州奧蘭多(Orlando)的迪士尼世界(Disney World)。歐新社

忠實的迪士尼 粉絲近年恐怕得花更多的錢，其產品、服務從主題樂園、郵輪行程、紀念品，甚至是串流平台Disney+都變得更加昂貴，顯示迪士尼業務正面臨歷史上的分水嶺，在票房低迷、轉型無果、法律官司中掙扎。

有線電視新聞網(CNN)報導，雖然通膨導致娛樂旅遊產業普遍漲價，但迪士尼的漲幅十分可觀。專門提供迪士尼折扣資訊的網站「MouseSavers.com」總裁蒙希爾(Don Munsil)表示，2019年以來假期旺季的單日票價上漲47%，遠遠超過通膨率。

下面以四口之家計算一趟迪士尼之旅的花費：若在3月第一個週末(非高峰期)在迪士尼樂園和加州冒險樂園(California Adventure park)度過兩天，門票和停車費為1310元；若支付加購型服務「Genie+」以享受預選設施、快速通關等體驗，那麼還要再加240元，這還不包括園內紀念品及餐點消費。

遊客習慣的福利也開始消失，如佛州 迪士尼樂園過去兩年取消從機場到園區的免費接駁車，曾經免費的FastPass系統被Genie+取代，起價為每天25元。蒙希爾表示確實看到迪士尼引入更多的追加銷售(upsell，試圖說服顧客購買額外或者更昂貴的產品)手段。

旅行社「Smart Moms Travel」在亞利桑納州 的代辦人員惠津加(Brittany Huizinga)表示，她在假期與丈夫和兩個孩子去了一趟10天9夜的迪士尼之旅：前四晚在佛州迪士尼樂園，最後五晚到迪士尼郵輪上度過。「包括從亞利桑納州到佛州的機票費、租車費以及我們在郵輪上進行的所有額外遊覽，總費用約為2萬元。」

迪士尼近期票房成績表現平平，漫威系列、動畫電影不若以往吸金；其串流媒體轉型仍無利可圖，執行長繼任計劃亦不明朗，且最賺錢、最大的佛州迪士尼樂園，正陷入與佛州州長德桑提斯的法律訴訟。