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避開人潮 選搭較老遊輪可省錢

編譯尤寶琪／即時報導
皇家加勒比旗下最年長的海洋富麗號(Grandeur of the Seas)。路透
皇家加勒比旗下最年長的海洋富麗號(Grandeur of the Seas)。路透

選擇較舊、較小的遊輪，可能會讓旅程沒那麼奢華，但這麼做卻有明顯的優勢；郵輪公司老船隻需求下降，可能會因此讓公司決定推出超級優惠；而且，其中一些遊論的航線更具異國情調，乘客也更會更受到船員們的關注；更不用說，相較船船爆滿的新遊輪，舊郵輪因為乘客較少，也比較不擁擠。一艘遊輪約會在15歲左右，開始顯露老舊感。

位於加州比佛利山莊的Protravel International豪華旅行顧問馬克斯(Mari Marks)表示：「每艘船都有自己的個性，因為不是每個人都會喜歡和5000多個新朋友待在一起。」

舊郵輪通常也較便宜；皇家加勒比遊輪(Royal Caribbeanl)最新、最大的「海洋標誌號」(Icon of the Seas)七晚航程的內艙房(interior stateroom)，無折扣起價約為每人2536元；相較之下，皇家加勒比旗下最年長的海洋富麗號(Grandeur of the Seas)，從佛州坦帕(Tampa)出發前往墨西哥科祖梅爾島(Cozumel)、四晚航程的內艙房，無折扣起價則是為每人519元。

嘉年華郵輪(Carnival Cruise Line)溝通長奇亞姆斯(Chris Chiames)表示：「較大的船隻能帶來更多營運效率和增加創收機會，並有更多空間來提供各種住宿、餐飲、娛樂和休閒功能。」

根據旅遊顧問，一趟遊輪之旅的費用通常取決於行程長度和行程需求等因素，但郵輪年齡也可能會是影響因素之一。

來自密蘇里州聖查爾斯(St. Charles)的牧師佩雷(Phil Perrey) 表示，他和妻子本想搭乘皇家加勒比較新也較大的遊輪，但當他們比價完後發現，改搭在15年前投入使用的「精緻季侯號」(Celebrity Equinox)能便宜至少300元。

但較舊的船隻，即使最近經過翻新，也可能有缺點；位於芝加哥的Q Cruise and Travel總裁克拉伯斯(Rob Clabbers)指出，舊郵輪通常房間較小，有陽台的房間則更少。保留較舊的船舶，讓遊輪公司可以提供更廣泛的服務，因為較新的巨型郵輪，可能無法停靠在像是大溪地(Tahiti)等港口。

皇家 加州 比佛利山

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