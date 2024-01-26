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觀光簽證等太久 影響美旅遊業競爭力

編譯周靜芝 / 即時報導
紐約曼哈頓。Image by Felix Dilly from Pixabay
紐約曼哈頓。Image by Felix Dilly from Pixabay

美國旅遊協會（U.S. Travel Association）委託進行的一項新研究顯示，由於簽證與安檢等待時間過長，有意來美旅遊的觀光客正流失至其他國家。

日前發布的這份報告指出，數十年來由於「投資不足以及政府缺乏關注與協調」，美國的旅遊業競爭力在全球18個國家中僅排名第17位。

美國旅遊協會委託市調公司歐睿國際（Euromonitor International）研究美國在全球旅遊市場佔有率下降的原因。研究發現，美國在「長途旅行」的全球市場佔有率從2019年的5.4%下降至2023年的5.3%。

研究也顯示，美國整體旅遊系統效率不彰的問題，嚴重阻礙了觀光客的出遊意願；由於觀光簽證等待時間過長，未來10年美國可能會損失3900萬名旅客與1500億元的消費。

新冠疫情期間美國暫停全球簽證服務，造成此一開倒車現象。隨著限制的鬆綁，多數美國大使館與領事館逐步恢復某些移民與非移民簽證的預約作業；2023年度共簽發了近800萬份旅遊與商務簽證，比八年來的數量還多，與此同時需求也在激增。

報告指出，美國在旅遊相關的競爭力，以及旅遊政策的推動上均處於落後地位；其他關鍵數據還包括：在美國的主要客源市場，簽證面談等待時間平均約為400天；只有36%的美國國際機場出入境啟用生物辨識系統。

如果不受簽證等待時間的限制，美國旅遊業在2024年將增加240萬觀光客。2023年，造訪美國的國際旅客有近6700萬人次，低於2019年的7900萬人次，此一數字也較疫情前幾年暴跌了84%。

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