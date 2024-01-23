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10道菜吃4小時 迪士尼樂園最高檔餐廳有多貴？

編譯尤寶琪／即時報導
迪士尼世界除了有好玩的主題公園外，內部還有不少美味餐廳，其中Victoria and Albert's是迪士尼世界最高檔的餐廳。美聯社
迪士尼世界除了有好玩的主題公園外，內部還有不少美味餐廳，其中Victoria and Albert's是迪士尼世界最高檔的餐廳。美聯社

迪士尼世界除了有好玩的主題公園外，內部還有不少美味餐廳，其中Victoria and Albert's是迪士尼世界最高檔的餐廳；迪士尼粉絲、雅虎網站編輯泰莉．彼得斯(Terri Peters)近期就帶前往這間迪士尼最昂貴的餐廳一探究竟，分享在這家餐廳享用10道菜，要吃四小時，每人要價625元的頂級晚宴，究竟是否值得。

歷史悠久的Victoria and Albert's位於迪士尼大佛羅里達水療度假村(Disney's Grand Floridian Resort and Spa)內，自80年代就開始營業，並自2000年來就一直獲頒AAA五鑽獎；餐廳在新冠肺炎期間短暫關閉，並進行裝潢更新，於於2022年7月重新開張。

Victoria and Albert's用餐有數種價格：第一種是在主廳用餐，共有七道菜，每人要價295元；第二種是在維多利亞女王廳 (Queen Victoria's Room) 用餐，共有十道菜，每人要價375元；第三種是可以在廚房中的主廚餐桌用餐，每人要價425元；其中，最昂貴的餐點每人要價625元，需要花四個小時的時間才能吃得完。

彼得斯這次點了10道菜餚的套餐，其中包括了比利時皇家魚子醬搭配花椰菜奶凍、野生比目魚佐茴香與韭葱苖、A-5級和牛佐西班牙羅曼斯可醬(Romesco)和蜂蜜接骨木花冰淇淋；餐廳也細心的為對海鮮過敏的彼得斯，提供家傳番茄西班牙涼菜湯和烤鵪鶉等菜餚來代替海鮮。

彼得斯表示，每道菜都很美味，且份量適中，讓食客有足夠的時間，享受菜餚搭配的每種葡萄酒或無酒精飲料，她最欣賞入口即化的和牛。

彼得斯指出，整頓飯最令人驚豔的是餐廳的麵包與奶油；第一道是經典的法國長棍麵包，搭配法國艾許Maldon海鹽奶油；接著則是搭配濃郁佛蒙特州奶油的酥脆可頌麵包；然後是搭配法國奶油與煙燻海鹽的雜糧麵包。

客人從一進入Victoria and Albert's開始，就會受到皇室般的待遇；從進門遞上的一杯茉莉花開胃酒，到清潔雙手用的溫暖濕毛巾，再加上各種開胃小菜，四個小時的用餐體驗中，服務員還會為每一道菜餚，精心搭配來自黎巴嫩、俄勒岡、法國勃根地等地的葡萄酒。由於用餐時間長，該餐廳每晚接待不到50名賓客。

迪士尼 皇家 佛蒙特州

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