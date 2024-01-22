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出門旅行易便秘 如何降低風險？

編譯莊瑞萌／即時報導
示意圖。Image by Saranya7 from Pixabay
示意圖。Image by Saranya7 from Pixabay

外出旅遊時，發生便秘情況並不罕見，因為多數人大多會選擇在固定時間排便，不過出遊容易打亂生活節奏，結果導致便秘。

醫生指出，以下是出遊容易造成便秘的原因。首先是無法按時上廁所。加州普洛維斯頓聖約翰健康中心(Providence Saint John's Health Center)胃腸科醫師班福德(Rudolph Bedford)表示，許多人會在固定時間蹲廁所，但遇到搭飛機時，如果憋住不上，就容易增加便秘風險。此外， 身處於不同時區 ，當便意來臨時可能不方便如廁，也增加便秘的風險。

第二原因是睡眠周期中斷。班福德指出，身體休息有益神經及腸道，睡眠周期的改變會打亂在腸道中幫助推動食物的胃蠕動波。

第三則是水分不足。羅伯伍德強生醫學院(Robert Wood Johnson Medical School)腸胃科臨床部主任史坦(Ellen Stein)說，「保持充足的水分對於讓身體各種功能正常運作非常重要。」但如果在路上或參觀景點時，為了不頻繁上廁所而未補充足夠水分，自然會造成排便困難。

第四個因素是吃進與以往不同的食物。班福德表示，攝取較少蔬果或富含纖維的其他食物，可能會影響腸道習慣，如果再加上缺乏足夠水分，就會增加便秘的風險。

至於如何降低便秘風險，班福德建議要盡可能維持原本的習慣，例如攝取同量的水與蔬果 ，保持活動對於保持腸道規律同樣重要，「運動有幫助。」

史坦則建議要補充足夠水分。經常到各地比賽的倫克爾(Amanda Mae Renkel)則認為，保持規律的睡眠時間非常重要。她說，「度假時也不能睡懶覺，才不會讓自己便秘。」

但如果仍不幸便秘，班福德建議應先嘗試自然療法，例如多喝水、多吃水果和蔬菜。史坦則建議吃梅子、葡萄乾或椰棗等。如果都不管用，服用類似MiraLax的瀉藥可能有助於恢復腸道運動。

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