支撐頭部易攜帶 圍巾式頸枕助你機上好眠

Trtl旅行枕（travel pillow）。圖取自Amazon.com

長途旅行時，沒有什麼比在起飛前入睡，然後在機輪著地那一刻醒來更讓人愜意了。雅虎 新聞網站旅遊編輯卡哈特（Rebecca Carhart）建議，對此有同感的旅客，不妨使用Trtl旅行枕（travel pillow），它外表看來更像條圍巾，裡面有個隱藏的支撐，可舒適地托住頭部，讓飛行途中能獲得一覺好眠，即使被夾在中間座位也不例外。

卡哈特指出，傳統的U形頸枕無法提供睡眠時所需的支撐，而類似圍巾的Trtl（讀作turtle，烏龜）頸枕則不同，內部的隱藏式支撐，能讓頸部保持直立，處於舒適的休息姿勢。卡哈特在幾年前買了一個，之後每次搭機都會帶著它。

卡哈特說，這款旅行枕前方的魔術貼（魔鬼氈），讓她可隨心所欲調整成適合頸部與下巴的形狀，另一側的支撐也夠高，可讓頭枕在上面不致低垂；如果想換個方向睡，只需將它轉個圈即可。

Trtl旅行枕的另一優點，是它的大小只有許多傳統頸枕的一半。卡哈特說，放在手提包裡，也不會佔用太多空間。柔軟舒適的羊毛材質，讓她在寒冷的夜間飛行中倍感溫暖；此外，它還可以用洗衣機洗。

這款售價60元的頸枕，在亞馬遜 網站獲得3萬4000名購物者好評，甚至還登上了2023年谷歌 搜尋次數最多的節日禮物清單。一位消費者留言說，他在12小時的飛行中，這款頸枕沒讓他失望，他睡了9個小時，都沒醒來過。他說，它很保暖，而且根本不用調整它。他強烈推薦這款產品，認為飛行常客或任何搭機的人都值得一試。

另一位網友稱這款頸枕為「旅行必備聖品」，他說，起初他為女友訂購了一個，由於她經常旅行，想嘗試一下；她的反應很好，於是在最近的長途飛行時，他也借來一用。他驚喜地說，他從來沒有在飛機上睡過這麼舒服的覺；後來他也買了一個，甚至想多添幾個當禮物送人。