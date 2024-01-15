76歲開始過健康生活 九旬翁成徒步穿越大峽谷最老人士

大峽谷景色。Image by Ton W from Pixabay

眾生相（People）雜誌報導，一名92歲老翁最近花了21小時，打破紀錄成為徒步穿越大峽谷（Grand Canyon）最年長的男性。

金氏世界紀錄近日發布，現居德國 的柏爾迪歐（Alfredo Aliaga Burdio）於去年10月徒步穿越大峽谷北緣至南緣，締造了年齡最長者的新紀錄。這項紀錄先前是由美國人傑普克馬（John Jepkema）在2019年所締造，當時他91歲。

柏爾迪歐在金氏紀錄發表會上表示，他曾多次在大峽谷健行，因此在2022年決定嘗試創造紀錄。柏爾迪歐說，他讀過上一位紀錄保持者傑普克馬的故事，非常欽佩；他只比傑普克馬年輕幾個月，認為自己大有機會在下一年締造新紀錄。

柏爾迪歐徒步之旅的背後，還與一段個人痛苦往事有關。據「今日美國報」報導，他的妻子是他的旅伴，兩人曾去過馬丘比丘、聖母峰基地營與大峽谷等地，她在2006年不幸因漸凍人症（ALS）去世。

妻子離世後，柏爾迪歐為了療傷，重遊了過去兩人走過的地方，包括與女兒、外孫一起至大峽谷旅行。

去年1月，他開始為創紀錄的徒步旅行進行訓練，每天健行8英里。當真正開始徒步旅行時，柏爾迪歐承認前五個小時最為艱難。他說，走了五個小時後，他會非常疲憊；幸運的是，休息15分鐘補充能量後，他又能重獲力量。

柏爾迪歐76歲才開始過健康的生活方式，他將自己的健康與長壽歸因於三個關鍵因素，使他有足夠體力進行新的探險。他的健康生活三秘訣是：注重飲食、多喝水，每天步行30分鐘，以及晚上睡足8小時。

根據金氏世界紀錄的資料，柏爾迪歐從大峽谷北緣步道入口徒步至幻影牧場（Phantom Ranch）度假小屋用了11小時15分；第二天從那裡健行至南緣步道入口，又用了10小時，總共走了21個多小時。