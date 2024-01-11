最冷暗的季節遊北國 極光、冰洞魔幻誘人

遊客走在冰島瓦特納冰川國家公園（Vatnajokull National Park）的冰洞。美聯社

打算在冬日出遊嗎？美聯社作家哈帕茲（Beth Harpaz）表示，在一年中最寒冷、最陰暗的時候前往北國度假勝地，也別有一番樂趣。以下是哈帕茲提供的一些適合在冬季出門旅遊的地點與有趣活動：

1. 極光

極光以11年為一個周期，2024年接近此一周期的高峰；雖然不能保證一定能看到極光，但至少是個值得嘗試的好時機。冰島 、阿拉斯加、斯堪地納維亞半島北部地區與加拿大都是觀賞極光的好地方，但最好先掌握前往的目的地天氣，因為陰天無法觀賞極光。

哈帕茲說，在兒子9歲那年，他們曾在二月飛往阿拉斯加費爾班克斯（Fairbanks），參觀冰雕節（今年是2月17日至3月31日），然後往北前進60英里至切納溫泉（Chena Hot Springs）。當地度假村是個遺世獨立的小世界，沒有城鎮、沒有行動服務、Wi-Fi訊號有限；食材都採摘自溫室裡種植的蔬果。他們參觀了度假村的冰雪博物館，體驗了狗拉雪橇與雪地機車，泡在地熱加熱的室外泳池；更棒的是，他們還看到了極光。

2. 三溫暖與冰洞

哈帕茲指出，在規畫極光之旅時，最好加入其他探險活動。在芬蘭，可以逛赫爾辛基（Helsinki）舒適的咖啡館、集市廣場（Market Square）與老農貿市場（Old Market Hall），芬蘭浴更是不能錯過；坐落於波羅的海邊的Loyly Sauna，可以大膽嘗試跳入冰冷海水中的「凍人」滋味。

哈帕茲在前往冰島旅遊時，重頭戲是探索瓦特納冰川 國家公園（Vatnajokull National Park）的冰洞。他表示，這裡須有合格的導遊陪同，心臟不夠強的人不適合前往探險。套上冰爪的靴子可提供更好的抓地力，走下冰壁上雕出的陡峭階梯，然後再花一小時沿著魔幻、但可能引發幽閉恐懼症的冰川而行，兩旁入眼的盡是藍色冰壁與從洞頂垂掛而下的冰柱。

冰島瓦特納冰川國家公園，一座由冰雕成的樓梯，遊客要走下去才能參觀冰原上的冰洞。美聯社 冰島瓦特納冰川國家公園冰洞的冰藍色牆壁。美聯社

哈帕茲說，他們規畫了冰島南岸二日遊，體驗了冰川、火山、黑沙灘和布滿冰山的瀉湖等超塵脫俗的自然景觀。

冰島南海岸鑽石海灘上的迷你冰山。美聯社

3. 西部野生動物

美國北部地區的許多國家公園會在冬天關閉道路、旅館與其他設施；但冬季前往黃石公園 的遊客可以住在老忠實雪地小屋（Old Faithful Snow Lodge）或猛獁溫泉旅館（Mammoth Hot Springs Hotel），在導遊的帶領下搭乘雪地機車或馬車，體驗雪鞋健行或越野滑雪。冬季的黃石公園比夏天更容易看到狼，以及野牛、麋鹿、水獺與其他野生動物。

哈帕茲表示，寒冷的天氣也適合賞鳥，她曾冒著嚴寒前往內布拉斯加州觀看沙丘鶴（sandhill crane）遷徙；每年約有50萬隻候鳥會在科爾尼（Kearney）附近的普拉特河（Platte River）周圍田野裡棲息覓食。