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不用到挪威 想見壯觀峽灣這個國家公園就有

編譯尤寶琪／即時報導
阿拉斯加的基奈峽灣國家公園景色。Photo by Phillip Sauerbeck on Unsplash
阿拉斯加的基奈峽灣國家公園景色。Photo by Phillip Sauerbeck on Unsplash

不少美國人都認為，想要看令人驚嘆的峽灣景色，免不了得出國，搭飛機前往挪威或格陵蘭；但其實，美國境內就有美麗的峽灣景色。所以，你可以把護照收起來，改前往阿拉斯加的基奈峽灣國家公園(Kenai Fjords National Park)，欣賞由冰川切割出的狹窄水道和兩側陡峭的懸崖。

基奈峽灣國家公園有一半以上的面積，都被冰雪覆蓋，所以公園大部分地區，都只能透過空路或水路到達；而體驗基奈峽灣的最佳方法，則是搭船。透過半天或全天的乘船遊覽，遊客可以近距離觀賞潮水冰川、峽灣和豐富的海洋生物。

基奈令人驚嘆冰川匯入海洋的景色，正是讓該國家公園獲遊客喜愛的理由；國家公園管理局(National Park Service)阿拉斯加地區公共事務發言人克里斯蒂安(Peter Christian)指出，鯨魚、鼠海豚和公園標誌性的海雀等野生動物，都在公園的寒冷氣候中繁衍生息。

克里斯蒂安表示，基奈的原始自然美景本身就是一個奇觀，但這個終年積雪的公園如今也成了你「可以見證氣候變遷影響的地方」。

阿拉斯加暖化的速度是美國本土48州的兩倍，基奈也不例外。「這裡是一個你可以親眼見到氣候變遷的地方，最具代表性的就是我們正在消失的冰川，」克里斯蒂安指出，「在大多數情況下，有些冰川仍在前進，但多數冰川則是在縮小，你可以在基奈峽灣近距離親眼目睹這情況。」

基奈峽灣國家公園內的哈丁冰原(Harding Icefield)有40多座冰川，是美國最大的冰原，也是僅存的少數冰原之一；基奈距離港口城市西沃德(Seward)僅需15分鐘車程，同時也是距離安克拉治(Anchorage)最近的國家公園，僅需兩個半小時車程。

「它坐落在公路系統上，前來的交通成本較低，且可以在一天內抵達，這對阿拉斯加境內其他國家公園來說，是不可能的，」克里斯蒂安說。

但請記住，基奈峽灣國家公園通常在冬天是無法進入的。

冰川 氣候變遷 格陵蘭

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