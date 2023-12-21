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美國北部三條風景步道 納入國家公園系統

編譯陳韻涵／即時報導
示意圖。Photo by Y S on Unsplash
示意圖。Photo by Y S on Unsplash

可讓民眾欣賞到壯麗景色的美國北部三條步道，獲升級納入國家公園系統(National Park System)內；冰河時代(Ice Age)、新英格蘭(New England)與北國(North Country)這三條步道，原屬於國家步道系統(National Trails System)。

國家公園管理局表示，新增三條步道後，國家公園系統下的風景區數量增至428個。該系統涵蓋25種類別，包括國家風景步道、國家海岸、國家紀念保護區等。

這三條步道被納入國家公園系統，可享有更多經費和資源。

新的風景步道加入後，使國家公園系統的步道數量從三條增至六條，原本的三條為阿巴拉契(Appalachian)步道、納奇茲(Natchez)步道，以及波多馬克傳統(Potomac Heritage)步道。

國家公園管理局表示，威斯康辛州的冰河時代風景步道(Ice Age National Scenic Trail)綿延近1200哩，地景包括起伏的山丘、山脊、湖泊與河岸村莊，「提醒人們， 距今1萬5000年的冰河時期，北美多數都在巨大的冰川之下」。 

新英格蘭國家風景步道(New England National Scenic Trail)連接康乃狄克州和麻州，從長島灣(Long Island Sound)沿岸延伸至山頂，全長235哩。

北國國家風景步道(North Country National Scenic Trail)尚未完工，之後會成為一條穿越八州的4600哩路徑，分別是密西根州、明尼蘇達州、北達科他州、紐約州、俄亥俄州、賓州、佛蒙特州和威斯康辛州。

冰河 新英格蘭 威斯康辛州

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