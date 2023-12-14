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明年這六天 全美國家公園免門票

編譯徐薏茹／ 即時報導
南加州約書亞樹國家公園(Joshua Tree National Park)。Image by sspiehs3 from Pixabay
南加州約書亞樹國家公園(Joshua Tree National Park)。Image by sspiehs3 from Pixabay

國家公園管理局(National Park Service)公布年度免費入園日清單，幫助遊客以此制定2024年的旅遊計畫。免費入園的這六天按季節劃分，為國人提供划算的度假選項。國家公園的門票價格通常為10至35元。

國家公園管理局發言人凱西·庫珀(Kathy Kupper)表示，2024年的免門票入園日將定在國定假日或國家公園特別紀念日等日子當天。

以下是明年的免費入園日：

1月15日 — 馬丁·路德·金恩紀念日 Martin Luther King Jr. Day

4月20日 — 國家公園周(National Park Week)首日

6月19日 — 六月節 Juneteenth

8月4日  —  大美國戶外日 Great American Outdoors Day

9月28日 — 國家公共土地日 National Public Lands Day

11月11日 — 退伍軍人節 Veterans Day

免費入園日雖然免門票，但遊客仍須支付營地預約、船舶下水、特殊旅遊等服務與設施費用，如果無法在這些特殊日子到國家公園遊玩，還能到其他300多個原本就免費的國家公園景點旅遊，包括國家紀念區、歷史景點、海岸區與步道。

大多數國家公園每天都能免費入場，目前400多個國家公園中有109個需要入園費。

位於主要大城市附近的國家公園，在免費入園日的交通量往往最大，例如位於華府附近的仙納度國家公園(Shenandoah National Park)，以及南加州約書亞樹國家公園(Joshua Tree National Park)。

難以到達、通常屬於願望清單上的國家公園則不會看到相同的人潮，因為這些地方難以說走就走、說去就去，例如蒙大拿州的冰河國家公園(Glacier National Park)、德州的大彎曲國家公園(Big Bend National Park)。

德州大彎曲國家公園(Big Bend National Park)。Image ...
德州大彎曲國家公園(Big Bend National Park)。Image by 127071 from Pixabay
蒙大拿州冰河國家公園(Glacier National Park)。Image ...
蒙大拿州冰河國家公園(Glacier National Park)。Image by 12019 from Pixabay

加州 德州 約書亞樹國家公園

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