全球最大遊輪交付船公司 明年1月啟航加勒比海

圖為皇家加勒比（Royal Caribbean）遊輪公司另一艘遊輪「海洋奇蹟號」(Wonder of the Seas)。路透

皇家 加勒比（Royal Caribbean）遊輪公司日前驗收了長達1,198英尺的「海洋標誌號」（Icon of the Seas），這艘全球最大的遊輪即將於明年1月正式啟航。

上月27日，這艘有20層甲板、總噸位250,800噸的遊輪在芬蘭圖爾庫（Turku）的造船廠正式移交給皇家加勒比遊輪公司。「海洋標誌號」首航定於2024年1月27日從佛羅里達州 邁阿密出發，巡遊加勒比海七天。

皇家加勒比公司發布的新聞稿指出，「海洋標誌號」的建造過程耗時900天，總共可容納多達7,600名遊客與2,350名工作人員。這座可載近萬人的頂級豪華遊輪，相當於一個小鎮的人口。

下月底啟航的「海洋標誌號」將有8個不同的主題社區供遊客探索，並有約40個餐廳、酒吧可供選擇。其中，「刺激島」（Thrill Island）擁有世界上最大的海上水上樂園Category 6。這裡還有一個名為皇冠邊緣（Crown’ Edge）的冒險設施，可讓遊客在154英尺高的海面上體驗高空漫步與高空滑索；一座造浪泳池FlowRider與一座迷你高爾夫球場。

主題社區的另一頭是「酷島」（Chill Island），這裡擁有「海洋標誌號」七座泳池中的四座，還有一個成人專用區。在「水上穹頂」（AquaDome），遊客可以看到55英尺高的水瀑與水上劇場（AquaTheater），演出者包括機器人、滑板高手、潛水員等。在「藏身處」（Hideaway），遊客可以親睹世界上第一個海上懸浮式無邊際泳池。

這些都還只是放眼所見的景象，在住宿空間上，遊客可以選擇28種不同風格的艙房與套房，其中包括三層高的終極家庭聯排別墅（Ultimate Family Townhouse）。

皇家加勒比表示，「海洋標誌號」是該公司第一艘以天然氣 為燃料的遊輪，並擁有第一座海上垃圾發電（WTE）廠。