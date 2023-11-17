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馬在貨艙「閒晃」抓不住 貨機被迫空中卸油折返

編譯尤寶琪／綜合報導
一架從紐約飛往比利時的貨機因為馬匹鬆脫在機艙閒晃，迫使飛機在空中卸油後，緊急折返紐約甘迺迪國際機場。(美聯社)
一架從紐約飛往比利時的貨機因為馬匹鬆脫在機艙閒晃，迫使飛機在空中卸油後，緊急折返紐約甘迺迪國際機場。(美聯社)

根據空中交通管制錄音，一架從紐約甘迺迪國際機場(John F. Kennedy International Airport)飛往比利時的貨機，因為一匹馬逃出馬厩並在貨艙中「閒晃」，而被迫於麻州度假勝地瑪莎葡萄園附近上空卸油後，返回甘迺迪國際機場。

一架由亞特蘭大冰島航空(Air Atlanta Icelandic)營運的波音747飛機機長，在11月9日起飛正要開始橫跨大西洋時，突然透過無線電聯絡波士頓空中交通管制中心，表示機上有一匹馬從馬廄逃了出來。

You Can See ATC所取得的錄音顯示，飛行員說：「我們沒有飛行方面的問題，但我們需要返回紐約。我們無法重新將馬匹安全固定住。」

機長隨後表示，因為飛機過重，他必須在返回紐約前先傾倒20噸燃料；管制員允許傾倒，並提醒附近其他航班機長「瑪莎葡萄園島(Martha's Vineyard)以西約10哩處，有航班正在傾倒燃料」。

這架747飛機的機長同時還要求：「我想我們落地後會需要一名獸醫，給馬匹的獸醫。」

根據FlightRadar24，美國廣播公司新聞網(ABC News)最先報導了這架貨機航行中斷的事故，指出該航班在返回甘迺迪後沒多久就重新起飛，並在隔天早上安全抵達列日機場(Liege Airport)。

麻州 亞特蘭大 冰島

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