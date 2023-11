馬在貨艙「閒晃」抓不住 貨機被迫空中卸油折返

一架從紐約飛往比利時的貨機因為馬匹鬆脫在機艙閒晃,迫使飛機在空中卸油後,緊急折返紐約甘迺迪國際機場。(美聯社)

根據空中交通管制錄音,一架從紐約甘迺迪國際機場(John F. Kennedy International Airport)飛往比利時的貨機,因為一匹馬逃出馬厩並在貨艙中「閒晃」,而被迫於麻州 度假勝地瑪莎葡萄園附近上空卸油後,返回甘迺迪國際機場。

一架由亞特蘭大冰島 航空(Air Atlanta Icelandic)營運的波音747飛機機長,在11月9日起飛正要開始橫跨大西洋時,突然透過無線電聯絡波士頓空中交通管制中心,表示機上有一匹馬從馬廄逃了出來。

You Can See ATC所取得的錄音顯示,飛行員說:「我們沒有飛行方面的問題,但我們需要返回紐約。我們無法重新將馬匹安全固定住。」

機長隨後表示,因為飛機過重,他必須在返回紐約前先傾倒20噸燃料;管制員允許傾倒,並提醒附近其他航班機長「瑪莎葡萄園島(Martha's Vineyard)以西約10哩處,有航班正在傾倒燃料」。

這架747飛機的機長同時還要求:「我想我們落地後會需要一名獸醫,給馬匹的獸醫。」

根據FlightRadar24,美國廣播公司新聞網(ABC News)最先報導了這架貨機航行中斷的事故,指出該航班在返回甘迺迪後沒多久就重新起飛,並在隔天早上安全抵達列日機場(Liege Airport)。