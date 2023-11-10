明年值得旅遊的頭號國家 「孤獨星球」推薦這國

最佳旅遊城市排名第一的是肯亞首都奈羅比（Nairobi）。圖為肯亞議會大廈。Getty Images

旅遊指南「孤獨星球」（Lonely Planet）近日公布了未來一年全球50個最佳的旅遊目的地。

這個旅遊出版王國今年將慶祝成立50周年，其洋洋灑灑列出的「2024年最佳旅遊目的地」（Best in Travel 2024）名單上共有五個類別，包括最佳國家與城市。

排名第一的國家是蒙古（Mongolia），「孤獨星球」選中它的理由是「遼闊的自然環境、值得探險的活動、獨特的美食與音樂文化」。蒙古是世界上人口最稀少的國家，而該國政府已經準備好敞開雙臂、迎接更多外來的觀光 客。蒙古政府日前宣布2023年至2025年為「蒙古旅遊年」（Years to Visit Mongolia），具體措施為放寬國際遊客入境條件，改善基礎建設，尤其是耗資6.5億美元新建的機場。

其他入選「孤獨星球」十大熱門旅遊目的地的國家包括墨西哥 、克羅埃西亞（Croatia）和聖露西亞（St. Lucia）等熱門旅遊目的地，以及西非的貝南寧（Benin）和中亞的烏茲別克（Uzbekistan）等較少人造訪的景點。

最佳旅遊城市排名第一的是肯亞首都奈羅比（Nairobi），該地受到「孤獨星球」慧眼獨具相中的原因是「獨特的生活節奏、令人印象深刻的當地風味餐廳，以及不斷輪番演出的藝術文化場所」。「孤獨星球」指出，奈羅比國家公園（Nairobi National Park）也有加分效果，從城市中心商務區驅車不遠，就能看見400多種動物在開闊的草原上漫步，而遠處的天際線閃耀著一棟棟摩天大樓。

2024年夏季奧運 會與殘障奧運會的主辦城市巴黎也榜上有名，而捷克首都布拉格對遊客也不陌生。「孤獨星球」表示，新冠疫情的封鎖讓布拉格得以「按下重啓鍵」，推廣慢遊以及遠離市中心的其他魅力景點。