在家學習的延伸 全家「遊學世界」成新風潮

越來越多熱愛旅行的父母，會在旅途中一邊幫孩子上課。取自Australian Association for Research in Education網站

越來越多熱愛旅行的父母，會在旅途中一邊幫孩子上課，或許可稱之為「遊學世界」（world-schoolers）。雖然還不清楚有多少家庭在旅途中教育 自己的孩子，但臉書上一個致力這種做法的群組已有 6萬2千多名成員。

這個群組的主要目的是希望建立一個旅行者社群，彼此採取類似的教育與生活方式，並希望旅行是能夠體驗在地生活、而非僅是走馬觀花。「遊學世界」理念的實踐者多是透過遠距工作（包括線上教學、房地產和股票交易）來支應旅行所需費用，許多國家的生活、醫療費用往往比美國要低得多。

新冠疫情 蔓延期間，激發了全美家庭對在家自學（homeschooling）的興趣，從2019到2022年，全美家庭在家自學的人數增加了30%，即使目前已陸續恢復返回學校上課，但在家教育的熱度依舊未減。根據自由主義者「理性基金會」（Reason Foundation）的一項分析，自2019年以來，在家自學的人數翻了一倍，而且此一數字大致維持穩定，因為家長對孩子的非傳統學習選擇越來越感興趣。

家庭旅行為孩子提供了各種教育機會，許多美國與英國的家長，都會在居住的州所提供的在家教育計畫中為孩子註冊，接著就看每個家庭如何來教育孩子了。有些父母會將一年的學習時間待在國內和國外，另一些家庭則無限期地旅行，堅持不到學校上課的理念；還有一些家長會在旅行期間，讓孩子參加正規教育的線上課程。

來自洛杉磯 的家庭治療師荷頓（Terra Horton）和丈夫以及分別為14歲、9歲、6歲的三個孩子，一起旅行了大約一年。因為旅行結束後全家會返回洛杉磯，因此她事先為孩子們註冊了一所在家自學特許學校，讓他們在旅途中可參加名為「Time4learning」的線上教育課程。

荷頓指出，孩子們在旅行時按照自己的節奏學習，現在他們回到學校已經兩年了。她說，起初孩子們有些「落後」，但很快就跟上了；他們全家人經常談起旅途中的時光，這是他們「最好的人生經歷」。