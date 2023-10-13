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不是紐約或洛杉磯 美國頭號美食城市竟在這裡

編譯周靜芝 / 綜合報導
佛羅里達州的奧蘭多被評選為2023年全美「美食城市」第一名。Getty Images
佛羅里達州的奧蘭多被評選為2023年全美「美食城市」第一名。Getty Images

提起全美的「美食城市」，大家通常會想到紐約、洛杉磯芝加哥，但個人理財網站WalletHub最新的一份報告指出，有個讓人跌破眼鏡的城市也名列其中。

這份名為「2023 年美國最佳美食城市」（2023’s Best Foodie Cities in America）的報告，並非以這些美食熱點提供精緻餐飲的高級餐廳數量來排名；相反地，雀屏中選者多是能提供經濟實惠與多樣選擇的城市。

生活新聞網站PEOPLE報導，這份報告對180多個美國城市進行了調查，從食品成本、人均餐廳數量與舉辦美食節頻率等數據，最終奧蘭多（Orlando）在眾多競逐者中脫穎而出、躍登榜首。

WalletHub將這座佛羅里達州中部城市評為全美第一「美食城市」，因為這裡的餐館種類繁多、質量俱佳；而冰淇淋和雙凍優格店、人均咖啡館以及高CP值、特色食品超市數量也最多。

排名在奧蘭多之後的第二大「美食城市」是俄勒岡州的波特蘭（Portland），緊追其後的是加州的沙加緬度（Sacramento）；華人聚集、餐飲競爭激烈的洛杉磯則排在第13、芝加哥第14，紐約意外地僅名列第20。

雖然奧蘭多的中選的確出人意表，但PEOPLE為美食愛好者所編的「2023年旅遊指南」確實包含了該城市的一家熱門景點。

在奧蘭多四季酒店（Four Seasons Resort Orlando）頂樓的米其林星級西班牙牛排餐廳卡帕（Capa），消費者可在寬敞的室外陽台觀賞迪士尼世界（Disney World）每晚在魔法王國（Magic Kingdom）和艾波卡特（Epcot）上空燃放的煙火，很適合在此用餐或遊園後在此小酌。

洛杉磯 芝加哥 加州 迪士尼 波特

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