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搭火車賞秋葉 美鐵有四路線可選

編譯陳韻涵／即時報導
Photo by Monochromatic Eye on Unsplash
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想欣賞秋葉美景又不想舟車勞頓，不妨考慮「美國鐵路」(Amtrak)的四條路線，輕鬆欣賞秋葉，沿途還能享用美食飲品，滿足味覺與視覺的雙重享受。

佛蒙特州

路線：佛蒙特號（Vermonter）

最佳時機：10月上旬

「佛蒙特號」從華府開往佛蒙特州聖奧爾本斯(St. Albans)，緩緩穿過茂密的東北部森林和迷人小鎮。這條13小時的路線跨越九個州，從大西洋中部到新英格蘭，抵達佛蒙特州後，可挑選風景如畫的村莊，欣賞秋季紅葉。

進到佛蒙特州的第一站是周末度假首選，歷史悠久的巴特伯勒鎮(Battleboro)坐落山腳下的康乃狄克河(Connecticut river)河畔，可360度欣賞紅葉層層疊疊的景致。

緬因州

路線：緬因州沿海號(Downeaster)

最佳時機：10月中下旬

「緬因州沿海號」從波士頓朝北而行，行經麻州、新罕布夏州和緬因州，終點在布朗斯威克市(Brunswick)，期間會看到許多新英格蘭秋葉。

距離波士頓約兩小時的車程，在波特蘭下車後，可搭乘15分鐘的渡輪穿越卡斯科灣(Casco Bay)前往峰島(Peaks Island)。既然是漫遊旅行，不妨在島上租輛單車、高爾夫球車，或步行體驗在地生活。

●威斯康辛德爾斯(Wisconsin Dells)

路線：帝國建設者號(Empire Builder)

最佳時機：10月中旬

「帝國建設者號」從芝加哥市經過整個上中西部地區，一路駛近華盛頓州，期間有許多中途點可欣賞秋葉。

威斯康辛德爾斯距離芝加哥的車程不到四小時，坐落威斯康辛河州立自然保護區(Wisconsin River State Natural Area)的德爾斯是沉浸享受秋景的絕佳地點，當地可欣賞許多松樹在季節更迭之際的變色之美，另有壯闊的寒武紀(Cambrian)砂岩懸崖、峽谷和獨特岩層。

維吉尼亞州夏洛特維爾(Charlottesville)

路線：紅雀號(Cardinal)

最佳時機：10月中下旬

「紅雀號」帶領乘客穿越藍嶺(Blue Ridge Mountains)和阿巴拉契山脈(Appalachian Mountains)，體驗秋日盛宴。這條U形路線始於紐約市，蜿蜒穿過11個州和哥倫比亞特區，最後抵達芝加哥。

維吉尼亞州夏洛特維爾是沿途其中一站，非常適合欣賞秋日美景，該城坐落藍嶺山脈中部，10月化作秋季仙境。

佛蒙特州 緬因州 維吉尼亞州

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