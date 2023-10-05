佛蒙特絕美秋葉成打卡熱門點 小鎮居民不堪其擾封路

當地私人物業的門口，掛上「請勿擅入」的告示。（美聯社）

佛蒙特州 沉睡谷農場(Sleepy Hollow Farm)有一條從龐菲特鎮(Pomfret)通往伍德斯托克鎮(Woodstock)的「雲地路」(Cloudland Road)，近幾年因絕美的秋葉景色而成為熱門的網紅打卡拍攝地，然而人潮過多及部分旅客的糟糕行為已經令當地居民不堪其擾，因此小鎮宣布暫時關閉該道路，到10月中旬為止將只對地方居民開放，計畫由地方執法機構強制執行。

近幾年，社群媒體 用戶與攝影師被當地色彩繽紛的山坡樹木、穀倉，以及經典的新英格蘭 風格小屋吸引，紛紛前來風景優美的私人土地拍攝，將狹窄的道路擠得水泄不通。

地方居民表示，他們理解美景的吸引力，但有些旅客的行為已經過分越界，他們停放的汽車阻礙交通，阻擋居民或緊急車輛的路線，還有人在住宅周圍的私人土地上野餐，甚至小便。

在募資平台GoFundMe網站發起「拯救雲地路」(Save Cloudland Road)的組織活動人士控訴：「行為糟糕的旅客破壞道路、造成事故、需要幫忙從溝渠中拖出、踐踏花園、在私人土地排便、在田野與車道上隨意停車、口頭攻擊居民。」

龐菲特鎮委員會(Select Board of Pomfret)給社區居民的訊息表示，在佛蒙特的這條小徑，對私人土地意想不到的旅遊興趣刺激過去幾年的秋葉季交通流量增加，造成重大的安全、環境、美感和生活品質問題。

龐菲特鎮的決策在社群媒體上引起各種反應，一名臉書用戶表示：「老實說這裡已經被拍攝太多次了，反正我是看不出意義在哪，我無法責怪他們，因為社群媒體已經洩漏太多絕佳景點。」

一名地方牛奶運送車司機建議：「請來佛蒙特欣賞我們的秋葉，風景很棒，但看在老天的份上，拜託把車在路邊停靠好再拍照。」

一則貼文抱怨：「到底為什麼會想要去擠滿人的地方?有很多可以欣賞的景點，而且你可以獨自佔有這些美景。」