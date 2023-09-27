蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」

情境示意圖。圖／Ingimage

有些旅客搭飛機前會食用一些點心和飲品，來補充熱量、提神，但其實搭機前所吃的食物，也會影響一個人在機艙內的身體狀態，尤其是搭長途飛機可能會睡不好、腸胃不適、脫水等，吃錯食物恐會加劇不適感。營養專家瑞安（Ryan Davidson）分享，搭機前和飛行中盡量避免吃以下這五種食物和飲料。

不少旅客經過機場內的星巴克 ，不免會想買一杯美式或拿鐵咖啡來提神，但喝咖啡會導致身體的脫水現象更嚴重，瑞安解釋，「喝咖啡會脫水，且有溫和利尿劑的效果，旅客飲用後，意味著在飛行期間需要去很多趟洗手間，會給自己和其他乘客帶來不便」，他建議在航班起飛前兩小時內別喝咖啡。

二、酒精

有些乘客喜歡在飛行前喝一杯烈酒來鎮靜神經，或喝氣泡酒來慶祝自己假期，但瑞安警告千萬別這樣做，「機艙內壓力和血氧水平降低，你的身體無法有效處理血液中的酒精」，旅客飲酒後，很快會受到酒精影響，例如酒醉後昏昏欲睡、情緒變得較為亢奮等，進而導致旅客可能錯過轉機航班，要租車 被當地租賃公司拒絕等，最嚴重的下場是在飛行途中可能出現酒醉鬧事行為，被警方逮捕。

三、自然水

無論在哪種場合，「水」一定是最佳解渴飲品，但瑞安建議旅客在飛機上盡量喝「瓶裝水」，而不是從「機上管線流出的自然水」，像是機上提供的熱巧克力、茶和咖啡，都是機上自然水泡成，雖然航空公司有嚴格規定，也會定期檢查機上自然水，但這不能保證不會有污染風險，水被儲存於機上水箱，但取水的管線、源頭也可能被汙染。萬一旅客喝下受污染的水，恐怕導致腹瀉、嘔吐，甚至呼吸道疾病。

四、蘋果

俗話說「每日一蘋果，醫生遠離我」，大多數旅客皆認為，搭機前咬一個蘋果很健康，但瑞安透露，過量的果糖和高纖維會導致腹部脹氣，蘋果作為零食是不錯選擇，它們是有益身體健康的水果，也是均衡飲食的一部分，但在飛行前的24小時內，建議旅客避免食用，每顆蘋果大概含有4至5克纖維，這可能導致飛行時肚子脹氣，將令旅客產生不適感。

五、口香糖

有旅客會透過咀嚼口香糖來幫助耳朵適應機艙壓力，但瑞安警告，可能會產生沒必要的「副作用」，因為受機艙壓力影響，旅客可能會很想放屁，然而咀嚼口香糖更會增加脹氣和產生額外氣體的機會，「因為咀嚼時會張開嘴吞下更多空氣，口香糖的人工甜味劑也會增加產生過量氣體的機會」。