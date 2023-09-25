我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

89歲傳奇影后蘇菲亞羅蘭 驚傳家中摔傷 緊急動手術

葛謨支持亞當斯「無證客將毀滅紐約」批拜登、霍楚移民政策「瘋狂」

惡劣遊客暴增 如何帶著尊重之心旅行

編譯周靜芝 / 綜合報導
旅遊市場再現蓬勃生機，與此同時，旅客的不良行為也時有所聞，熱門旅遊景點涉及遊客的爭議事件不斷上升。GettyImages
旅遊市場再現蓬勃生機，與此同時，旅客的不良行為也時有所聞，熱門旅遊景點涉及遊客的爭議事件不斷上升。GettyImages

今年夏天，旅遊市場再現蓬勃生機，與此同時，旅客的不良行為也時有所聞。有線電視新聞網（CNN）旅遊頻道指出，近年來，熱門旅遊景點涉及遊客的爭議事件不斷上升，例如新聞曾報導一名男子在羅馬競技場牆上刻字；而即使是在過去很少發生問題的地方，遊客的行為也正在惡化。

旅遊專欄作家席格（Lauren Siegel）表示，人們出外旅遊時，當地的社區、民眾是主人，旅客是客人；最好奉行以下一些確保尊重在地文化的方法，避免不受歡迎、甚至被請回。

1. 行前做好功課

即使是一位經驗豐富的旅行者，也可能未意識到自己的行為對當地人的影響。席格說，透過自己的研究或當地主管機關提供的一些訊息，有助於旅客的行為舉止更恰如其份。出發前，應先查閱有關當地文化或安全規範的指南或背景資料。

席格表示，是否同意這些習俗並不重要，但如果當地的風俗習慣比較保守，就應該注意別冒犯了他們。

2. 放下手機

研究顯示，旅行時，如果人們更專注於自己的電子產品而不是目的地本身，就會與周圍的環境更加疏離。

最難忘的旅行經歷往往是與某人建立起有意義的連結，或學到了從未體驗過的新知識。如果一直盯著手機，就很難做到這一點。

3. 利用影響力做好事

在IG上一位名為Instagram v reality網友的貼文中，揭露了最適合打卡的觀光景點，背後的擁擠和大排長龍的亂象。

席格指出，網友秀出這些知名景點背後不光彩的一面，透過個人的社群媒體影響力，會讓其旅客重新思考旅行的動機，是否需要只為了拍一張完美的自拍照而前往某個景點？她說，如果有更多關於這類的證據在網路上流傳，在社群媒體的影響力之下，可能會對旅遊市場產生一些改變。

席格強調，在有發表貼文的衝動時，盡量站在好的立場，為當地小商家設想，並確保個人在假期中展示了正確、合法的禮儀。

社群媒體 觀光

上一則

Novaform床墊發黴 好市多回收近5萬張 可以免費換貨

熱門新聞

小蘇打。Image by NatureFriend from Pixabay

專家警告 勿用醋和小蘇打疏通阻塞水管

2023-09-18 12:08
研究指出，消費者可以選擇更環保、無味的清潔用品，減少接觸危險化學物質的機率。(Getty Images)

30熱門清潔產品驗出有害化學物 恐增罹癌風險

2023-09-19 02:15
本田Honda Civic Si。美聯社

買性能車不必傾家蕩產 這五款3萬元可買到

2023-09-20 13:08
如果不幸遺失了旅行的必需品，先不要絕望，有很多變通方法和解決方案可以幫助找回丟失的物品。取自Shutterstock

旅行丟了護照或錢包 該怎麼辦？

2023-09-19 09:58
美國人尋找環境更友好、更便宜的海外居住地時，許多人將目光投向了古老的歐洲大陸。Getty Images

歐洲貴？這4國生活費不到美國的一半

2023-09-18 09:54
美國人對烹飪的喜好，就像這個國家的組成一樣多元；從巧克力餅乾的最佳配方到最喜歡的商店購買的食品，每個人都有強烈的意見。Getty Images

根據買菜行為調查 美國人最討厭這3種食物

2023-09-19 11:09

超人氣

更多 >
租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬

租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬
4生肖10月最旺 財源廣進又收穫愛情 屬龍控制脾氣、屬豬小心感冒

4生肖10月最旺 財源廣進又收穫愛情 屬龍控制脾氣、屬豬小心感冒
俄州中餐館槍擊2死 目擊親屬揭驚魂案發經過

俄州中餐館槍擊2死 目擊親屬揭驚魂案發經過
中國病毒學家石正麗警告：未來恐再現新的冠狀病毒疫情

中國病毒學家石正麗警告：未來恐再現新的冠狀病毒疫情
不滿母沒收3C產品 10歲男童開車載11歲姐 狂駛320公里

不滿母沒收3C產品 10歲男童開車載11歲姐 狂駛320公里