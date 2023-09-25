惡劣遊客暴增 如何帶著尊重之心旅行

旅遊市場再現蓬勃生機，與此同時，旅客的不良行為也時有所聞，熱門旅遊景點涉及遊客的爭議事件不斷上升。GettyImages

今年夏天，旅遊市場再現蓬勃生機，與此同時，旅客的不良行為也時有所聞。有線電視新聞網（CNN）旅遊頻道指出，近年來，熱門旅遊景點涉及遊客的爭議事件不斷上升，例如新聞曾報導一名男子在羅馬競技場牆上刻字；而即使是在過去很少發生問題的地方，遊客的行為也正在惡化。

旅遊專欄作家席格（Lauren Siegel）表示，人們出外旅遊時，當地的社區、民眾是主人，旅客是客人；最好奉行以下一些確保尊重在地文化的方法，避免不受歡迎、甚至被請回。

1. 行前做好功課

即使是一位經驗豐富的旅行者，也可能未意識到自己的行為對當地人的影響。席格說，透過自己的研究或當地主管機關提供的一些訊息，有助於旅客的行為舉止更恰如其份。出發前，應先查閱有關當地文化或安全規範的指南或背景資料。

席格表示，是否同意這些習俗並不重要，但如果當地的風俗習慣比較保守，就應該注意別冒犯了他們。

2. 放下手機

研究顯示，旅行時，如果人們更專注於自己的電子產品而不是目的地本身，就會與周圍的環境更加疏離。

最難忘的旅行經歷往往是與某人建立起有意義的連結，或學到了從未體驗過的新知識。如果一直盯著手機，就很難做到這一點。

3. 利用影響力做好事

在IG上一位名為Instagram v reality網友的貼文中，揭露了最適合打卡的觀光 景點，背後的擁擠和大排長龍的亂象。

席格指出，網友秀出這些知名景點背後不光彩的一面，透過個人的社群媒體 影響力，會讓其旅客重新思考旅行的動機，是否需要只為了拍一張完美的自拍照而前往某個景點？她說，如果有更多關於這類的證據在網路上流傳，在社群媒體的影響力之下，可能會對旅遊市場產生一些改變。

席格強調，在有發表貼文的衝動時，盡量站在好的立場，為當地小商家設想，並確保個人在假期中展示了正確、合法的禮儀。