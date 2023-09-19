旅行丟了護照或錢包 該怎麼辦？

如果不幸遺失了旅行的必需品，先不要絕望，有很多變通方法和解決方案可以幫助找回丟失的物品。取自Shutterstock

旅行中最重要的兩項物品，一個是護照，一個是錢包；千萬不能像金融網站NerdWallet的旅遊專家佛蘭奇（Sally French）這樣健忘。她在飛往華盛頓特區的航班上，把錢包掉在飛機座位的口袋裡；在克羅埃西亞（Croatia），她沒有拿回護照就開著租來的車離開了，當她回到櫃台想取回護照時，這份重要文件已不翼而飛。

「華盛頓郵報」報導，如果不幸遺失了旅行的必需品，先不要絕望，有很多變通方法和解決方案可以幫助找回丟失的物品，或者至少可以保持冷靜，不必恐慌。

護照遺失怎麼辦

一旦發現護照遺失，請立即通知最近的美國大使館 或領事館。向領事部門的官員報告丟失的護照，並告知旅行行程，特別是如果即將離開目前所待的國家。

要補辦護照或請求發放「短效期、緊急、臨時」護照，必須在上班時間內親自前往大使館或領事館。工作人員需要查看身分證明，如駕照 ；美國公民 身分證明，如出生證明影印本或護照照片；以及旅遊的行程表；儘管缺少任何這些文件，但並不代表就要成為異鄉人。另外還需要：一張護照照片、填寫完整的DS-11申請表和DS-64聲明，說明個人的情況。這些表格以及大使館或領事館的聯絡資訊都可以在相關機構的網站上找到；如果收到的是緊急護照，回國後需要重新申請普通護照。

另一方面，如果在旅行後兩周內遺失了護照，須向護照機構或中心預約時間親自前往辦理；不過，該機構警告說，預約時間有限，不能保證一定能預約到。

錢包掉了怎麼辦

旅行前，最好妥善整理個人的錢包，只攜帶常用的信用卡 和身分證；確保錢包裡有個人電話號碼或電子郵件地址，以便撿到的人知道如何歸還這項貴重物品。

一旦發現遺失信用卡，可登入銀行線上帳戶或應用程式（App ），啟用鎖定功能，以防有人拿著撿到的信用卡瘋狂消費。對銀行卡也須採取類似的預防措施，一旦找到了錢包，可以很容易地重新啟用。

如果沒有線上帳戶或App，可致電銀行掛失卡片，多數銀行都有國內免費電話，也接受國際對方付費電話。如果認為卡片可能找不回來，最好重新申辦一張新卡。

佛蘭奇在錢包遺失後，她的消費不受影響，因為她使用Apple Pay支付需要使用信用卡的消費，並在自動提款機上掃描手機領取現金。她說，她在整個旅行中都沒有帶錢包，因為所有的錢都可以透過電子方式取用。而佛蘭奇直到在舊金山，收到航空公司寄給她的錢包後，才失而復得。