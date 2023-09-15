機上突感「頭暈」 原來後座乘客把一雙臭腳伸到她旁邊

旅客搭機時應學習「正確的飛行禮儀」，將又臭又髒的腳ㄚ，放在別人的座椅扶手上，實在很不衛生。Getty Images

一名旅客最近在搭乘飛機時，因坐在後座的旅客將光腳ㄚ放在她的扶手上而感到不舒服和「頭暈」。

據泰國 媒體Viral Press報導，27 歲的芃佩雅·耿（音譯，Pornpreeya Keng）於9月2日搭乘廉價航空 從泰國曼谷飛往越南 胡志明市旅遊。

在飛行途中，芃佩雅開始聞到空氣中有股惡臭。她低頭向右側看去，赫然發現坐在後面靠窗座位的乘客將臭腳ㄚ放在她的扶手上。她告訴Viral Press，這名旅客不停動來動去，顯然是想找個更舒服的睡姿。面對對方的惡劣舉止，芃佩雅說，由於她不願意直接與人衝突，所以決定拿出手機錄下這一刻。

在影片中，可以看到該名男子將光腳ㄚ放在芃佩雅右邊的扶手上。芃佩雅隨後使用了薄荷鼻吸器，試圖消除令人作嘔的味道，讓自己感覺好些。她告訴Viral Press說，她試著調整座椅，讓他意識到她的不適，但該名男子絲毫沒有注意到。

影片來源：youtube/Tea Partiest

芃佩雅說，她向一名空服人員示意，空服人員隨後要求這名旅客把腳從芃佩雅的扶手上移開，他最終照辦了。

芃佩雅指出，他的腳又臭又髒，還放在別人的座椅扶手上，實在很不衛生。影片中可以看到，她隨後用濕紙巾用力擦拭了扶手。她說，搭機旅客應學習「正確的飛行禮儀」，如果遇到類似情況需要幫助，應該通知空服人員。

福克斯數位新聞針對這一情況採訪了佛羅里達州 的禮儀專家惠特莫爾（Jacqueline Whitmore），她說這位光腳旅客的行為「超級不禮貌」，而前座這位心懷不滿的旅客可以先禮貌地要求這名男子立即將腳從扶手上移開，或者在機艙內可以安全走動時立即通知空服人員。

惠特莫爾還說，永遠不要以為別人知道什麼可能會讓你不高興。她說，人們在旅行經常會忘記應有的禮儀。