不供冰水和冷氣 美國人酷暑遊歐熱壞了

今夏歐洲熱浪頻創歷史記錄，把大批飛到當地度假的美國遊客熱壞了。Getty Images

今年夏天，大批美國遊客飛到歐洲度假，而當地的熱浪 也創下歷史記錄。美國人對保持涼爽的應對方式，與歐洲人的禮儀規範形成強烈對比。在全球普遍面臨氣候變遷 危機時，穿著人字拖、短褲和猛灌冰水的喜好雖不足為道，但形成的文化差異卻十分鮮明。

歐洲創紀錄的高溫，為網友在「旅遊建議」的討論上帶來新話題。美籍遊客麥迪遜（Chloe Madison）說，她忍不住注意到，美國人和歐洲人應對熱浪的方式有著鮮明對比。她說，歐洲人似乎不像美國人那般重度依賴某些被認為必不可少的消暑物。

旅遊專家也有同感。首先，不要指望在走進餐廳，一坐下來就有一大壺裝滿冰塊的水。瑞士蒙特魯（Montreux）禮儀學校Institut Villa Pierrefeu校長奈莉（Viviane Neri）說，這在歐洲並不常見，有些地方的餐館有義務提供自來水，但還要收費，因為他們說必須清洗瓶子、杯子和所有容器。

美國人習慣喝冷飲的風潮並沒有傳到歐洲大陸，如果在當地咖啡 店點杯冰咖啡，看起來會更像是希臘法拉沛咖啡（Greek frappé）或義式冰咖啡（caffé freddo）；除非碰巧有美國的咖啡連鎖店，否則根本不可能喝到冰咖啡。

今夏歐洲熱浪頻創歷史記錄，把大批飛到當地度假的美國遊客熱壞了。Getty Images

此外，美國旅客也不要指望有冷氣或其他耗電的便利設施。調查發現，歐洲人比美國人更關注氣候變遷。這不僅反應在他們拒絕吹冷氣上，也反應在拒絕乾衣機上。你可能會在租住的房子裡發現晾衣繩，而近幾年的能源短缺也導致了對他們在電力使用上的限制。

傳統建築較能保持室內涼爽，但這也表示只有約五分之一的歐洲家庭安裝了冷氣設備，相較之下，美國家庭則有十分之九。奈莉說，歐洲人在大熱天會把百葉窗關上，早上才打開窗戶，讓涼爽的空氣進來；大家已習慣忍受一點點不適，但這並非世界末日。

在巴黎生活了六年的美國抖音（TikTok）創作者羅琳思（Amanda Rollins）說，即使有冷氣設備，也別指望有人會吹；就算開著冷氣，也不是「美國式」開法。羅琳思最近去了一家電影院 ，她說那裡的觀眾都在搧扇子，與美國電影院的超強冷氣形成截然不同的對比。

還有穿著的問題。即使天氣再熱，歐洲人也不可能像美國人那樣，穿著舒適的短褲、T恤和涼鞋去吃飯或看電影。佛羅倫斯Brunelleschi旅館總經理洛迪（Stefano Lodi）開玩笑說，在義大利 ，人們連上街倒垃圾都會穿著整齊，可沒人會穿人字拖。

就算一些時尚惡習正悄然流行，人們在街頭身著海灘裝、在高級餐廳裡穿鬚邊短褲和露臍上衣。在歐洲，代價可能不止是換來一臉鄙夷，到高檔餐廳甚至酒吧都可能因為穿著太隨便被拒之門外。