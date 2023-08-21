全家搭遊輪旅行？這些路線小孩免費

不少郵輪公司推出兒童免費乘船優惠，讓家庭旅遊省下不少費用。Getty Images

疫情 過後，搶搭報復性旅遊商機，郵輪 公司無不使出渾身解數，甚至為孩子們打造完美的海上之旅，包括增設兒童俱樂部、水上樂園 和空間寬敞的客房。如果正計畫在今年或明年來一趟經濟實惠的家庭郵輪之旅，可以瞭解哪些郵輪公司允許兒童免費乘船（至少在一年中的部分時間），會省下不少旅費。

荷美郵輪（Holland America Line）

荷美航運公司不時會在特定航線 上推出「兒童免費郵輪」（Kids Cruise Free）促銷活動，該優惠方案將從今年持續至2024年，適用於前往阿拉斯加、加勒比海、歐洲及其他地區的許多郵輪。兒童必須18歲或以下，並作為第三和（或）第四位客人與其他成人同行，才能享受優惠。與類似的促銷活動一樣，每名兒童的航程仍需繳納稅費及港口費。

挪威郵輪（Norwegian Cruise Line）

挪威郵輪為家庭旅客提供優惠，第三和第四位兒童旅客可以免費乘坐某些航線的郵輪。該公司適用此優惠方案的郵輪遍布全球，包括阿拉斯加、地中海、加勒比海等目的地。

皇家 加勒比國際郵輪（Royal Caribbean International）

雖然皇家加勒比並不常讓孩子們免費乘坐郵輪，但該公司全年會不定期推出促銷活動，讓孩子與父母一起免費搭乘。目前推出的「兒童免費航行」（Kids Sail Free）活動允許12歲或以下的兒童免費乘坐郵輪，但他們必須與至少兩名付費成人同行。

歌詩達郵輪（Costa Cruises）

歌詩達郵輪或許不像其他郵輪那麼知名，但對於那些希望前往歐洲、中東或南美航行的旅客來說，這家公司是個值得一試的選擇。該公司允許作為第三或第四位旅客的2至17歲兒童，免費與兩位成人同行。這項優惠方案適用於該公司所有航程，其中許多航程目的地為地中海沿岸令人嚮往的港口，如巴賽隆納、馬賽和羅馬。

地中海郵輪（MSC Cruises）

地中海郵輪是歐洲最大的郵輪公司之一，旅遊產品在北美市場也越來越受歡迎。該公司允許18歲以下兒童免費乘坐特定航線郵輪，但須視郵輪的載客量而定。兒童必須是與父母（至少兩名成人）同行的第三或第四位客人，該優惠才有效；同樣地，兒童仍須繳納任何港口費和稅費。