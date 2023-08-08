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血液酒精為法律規定6倍 聯航機師酒醉上班 判緩刑6個月

編譯俞仲慈／即時報導
聯合航空。(路透)
聯合航空。(路透)

一名聯合航空(United Airlines)機師涉嫌酒醉駕機，7月25日被法國法院判處6個月緩刑，並吊銷飛行執照一年。

這名被「巴黎人報」(Le Parisien)稱為亨利·W(Henry W)的63歲美籍機師，原本預定23日下午駕駛聯合航空班機從巴黎戴高樂機場(Charles de Gaulle Airport)飛往維吉尼亞州華盛頓杜勒斯機場(Washington Dulles Airport)。但當天下午3時，機場人員發現亨利·W報到時「明顯出現酒醉模樣」，他卻辯稱不過是前一晚喝了兩杯葡萄酒而已。

另外根據「在地報」(The Local )報導，有員警在出庭作證時指出：被告「身體有點搖晃，眼神呆滯且嘴唇蒼白。」承審法官指責亨利·W不負責任，警告「可能會發生飛機失事，導致267名乘客陷入危險境地。」

「巴黎人報」報導指稱亨利·W檢測後，發現血液酒精含量為0.132%，超過歐洲飛行員酒測值上限的六倍，也是美國聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration，FAA)上限的三倍。

具有刑事執法權的法國國家憲兵(Gendarmerie)在推特發文表示，酒測結果發現亨利·W的酒精濃度為每公升1.12克，因此他不但被法國法院判處半年緩刑，吊銷飛行執照一年，還需支付4500歐元(5000美元)罰鍰。

事後，聯合航空發言人發布聲明表示，該名飛行員已經被停職，該公司會充分配合有關單位調查，並強調：「確保乘客和機組人員的安全，始終是我們的首要任務，我們以最高標準要求所有員工，並對飲酒實施嚴格的零容忍政策。」

另外據每日郵報(Daily Mail)報導，2019年聯航兩名飛行員準備從蘇格蘭駕機前往新澤西州紐瓦克(Newark)前不到兩小時，因為喝得爛醉，被當地警方逮捕，迫使聯航實施「從瓶子到油門」(bottle-to-throttle)的嚴格飲酒規定，要求飛行員必須在執行飛行任務之前至少12小時，喝完最後一杯酒。

FAA現行法規規定飛行員酒測值上限為0.04%，嚴重違規者可能會被吊銷執照、罰款甚至入獄服刑。

新澤西州 維吉尼亞州 檢測

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