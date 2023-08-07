今夏旅行干擾多 旅遊保險值得買

旅遊市場需求強勁，加上天候、航空公司人力等不確定因素，計畫出遊最好購買旅遊保險。Getty Images

今夏旅遊市場需求強勁，加上天候、航空公司人力等不確定因素，以下是CBS新聞網報導，目前大多數旅客值得購買旅遊保險的幾個原因：

航班取消和延誤屢見不鮮

從政治動盪到天然災害，再到不可預測的氣候變遷 ，都是旅行者必須面對一連串存在的全球性問題；其中任何一個問題都可能讓旅程中斷或取消，衍生出額外的住宿與航班變動或重新預訂的費用。

這就是旅行保險的功用，如果因不可預見的因素而中斷或取消旅程，這類保險將為無法退還的費用提供保障；花一點錢購買保險，或可避免巨大的損失。

熱浪 與天候相關問題隨時隨地可能發生

健康突發事件隨時隨地都可能發生，這點在新冠疫情 期間已明顯可見；而國外醫療費 用所費不貲，尤其是需要住院治療或緊急醫療運送（medical evacuation）時。具有綜合醫療保險 的旅遊險，可確保得到必要的醫療照護、不必擔心費用問題。

隨著今夏美歐大部分地區熱浪襲人，對旅行期間可能長時間待在戶外的人來說，這類保險尤為重要。在醫療費用高昂或一般醫療保險無法提供保障的國家，這類保險更是不可或缺。

航空公司人力問題持續存在

遺失行李或行李延誤都會對旅程造成困擾，由於目前最常見的問題是，各航空公司普遍存在人力短缺情形。由於航空公司沒有足夠的人力應對暑期旅遊高峰，旅客除了航班延誤和取消之外，還要擔心行李問題。

購買的旅遊險應為行李遺失，被竊或延誤提供保障，使能夠補充必要的物品。有些保險還可為個人財物和貴重物品（如筆記型電腦、相機、珠寶）提供保障。

可能需要其他類型的緊急援助

旅遊保險還可以提供緊急援助，如協助找到住宿旅館，或在航班取消時協助搭機返家。航班因天候影響取消時，航空公司無義務提供住宿，如果沒有這類保險，只能自掏腰包。由於近來航班取消時有所聞，一旦碰上了，這類保險便可派上用場。