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93歲退休教授老當益壯 登上優勝美地半圓頂

編譯周靜芝 / 綜合報導
93歲的卡林（中）剛與兒子喬恩（右）、孫女西德妮完成了優勝美地國家公園半圓頂的健行之旅。取自臉書＠SFGATE
93歲的卡林（中）剛與兒子喬恩（右）、孫女西德妮完成了優勝美地國家公園半圓頂的健行之旅。取自臉書＠SFGATE

93歲的卡林（Everett Kalin）沒有被他的年齡所限制，這位來自加州奧克蘭退休教授剛完成了優勝美地國家公園半圓頂（Half Dome）的健行之旅。

在國家公園管理局（NPS）的網站上，半圓頂步道被描述為「令人興奮、艱苦的徒步旅行」，全程往返為14到16英里，岩層高出海平面8800英尺。

國家公園管理局指出，每年都有成千上萬的健行者成功登上半圓頂，而公園管理員每年夏天都要在艱難的山路上為成百上千的人提供協助。NPS的網站上寫道，大多數緊急情況都是可以避免的。

卡林為達成攻上半圓頂的「雄心壯志」事先預做準備，在自己居住的 17層樓的老年生活社區進行訓練和爬樓梯。

卡林告訴美國廣播公司（ABC）附屬的KFSN-TV，他只是萌生了攀登半圓頂的想法，而妻子克拉拉（Clara）也在行前簽字同意。

卡林的兒子喬恩（Jon），是個背包客並熱愛登山，他和卡林的孫女西德妮（Sidney）也加入了這趟徒步旅行，他們把這次健行分成了多日遊，總計花了13小時完成；三人於7月18日抵達半圓頂山頭。

卡林說，他很驚喜，因為當爬到山頂的時候，他並未氣喘吁吁，「感覺非常好」。喬恩說，他們祖孫三代能聚在一起，同時享受這一切，真是令人讚嘆。

卡林最近的這次壯舉並非他近年唯一的重大冒險：去年生日時，這位年逾古稀的冒險家才完成了高空跳傘。

加州 步道 奧克蘭 退休 優勝美地

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