雜誌讀者選為世界最佳城市 墨西哥這地方你可能沒聽過

墨西哥瓦哈卡州首府瓦哈卡被「旅遊與休閒雜誌」讀者評選為2023年「世界最佳城市」。Getty Images

墨西哥 瓦哈卡州首府瓦哈卡（Oaxaca de Juárez）以盛產梅斯卡爾酒（mezcal）和鼴鼠（mole）著稱，是地表上最佳美食旅遊目的地之一。近日「旅遊與休閒雜誌」（Travel+Leisure）評選的2023年「世界最佳城市」（World’s Best Awards）中，瓦哈卡雀屏中選，讓人一點都不意外。

這座位於墨西哥西南部、充滿活力的城市，擁有豐富的文化、宜人的氣候和典型的墨西哥建築，「旅遊與休閒雜誌」顧問拉比諾（Zachary Rabinor）表示，瓦哈卡最吸引人之處在於，融匯著西班牙、印第安原住民 與墨西哥的哥倫比亞文化，至今仍隨處可見，形成獨一無二、令人難忘的魅力。

瓦哈卡位於墨西哥西南部、充滿活力的城市，擁有豐富的文化、宜人的氣候和典型的墨西哥建築。Getty Images

拉比諾說，如果事先缺乏規劃，可能在這裡待上幾周，都還未能窺得堂奧。他說，瓦哈卡是個集文化、自然、探險於一體的旅遊勝地，坐落南馬德雷山脈（Sierra Madre Sur Mountains）沃野山谷中，氣候四季如春；被聯合國 教科文組織列為世界遺產的城市中心，有令人印象深刻的建築、博物館 、市集、餐廳、購物和夜生活，周圍山谷的原住民村落則保留了百年傳統手工藝、服飾、語言、文化與生活方式。

最佳旅遊時間

瓦哈卡的氣候幾乎都是溫暖怡人且陽光充足，唯一例外的是從5月至9月的雨季。拉比諾說，雖然雨季偶爾會有陣雨、濕度較高，但相對地風景優美，遊客也較少。

拉比諾指出，7月是個受歡迎的月份，在當月最後兩個星期一會舉辦「蓋拉蓋查（Guelaguetza）文化節」，也稱Lunes del Cerro或「山之星期一」（Mondays on the Hill），總是會吸引來大批觀光 客。

11月初也是熱門的旅遊時間，此時是乾季的開始，一直持續至4月，氣候十分穩定、舒適。此外，在墨西哥各城市與鄉村街道還可以看到「亡靈節」（Dia de los Muertos）活動，充滿歡樂、金盞花與熱鬧的盛會。拉比諾說，即使錯過這些節日，在秋季與春假間前往，同樣也能收穫滿滿、不虛此行。