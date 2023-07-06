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生奶、生牛肉… 7種高風險食物 食安學者：別吃

這五種機上食物 空姐不碰

編譯徐薏茹／即時報導
乘客對於飛機餐的喜好各有看法，那麼為乘客準備餐點的空服人員喜歡飛機餐嗎？路透／alamy
乘客對於飛機餐的喜好各有看法，那麼為乘客準備餐點的空服人員喜歡飛機餐嗎？路透／alamy

乘客對於飛機餐的喜好各有看法，那麼為乘客準備餐點的空服人員喜歡飛機餐嗎？「哈芬登郵報」(HuffPost)訪問三名空服員，詢問他們不太碰的機上餐點有哪些。

水、咖啡、茶

瓶裝水沒有問題，但自來水應該謹慎處理，空服員惠特尼(Whytney)指出，這得看管線清潔的頻率，在飛機上也常用自來水泡茶、泡咖啡。

惠特尼透露，大部分的空服員不會喝自來水、咖啡或茶，而且咖啡和茶容易導致身體脫水。

潔思敏·金(Jasmine King)建議，若要避免脫水，還得注意避開鹹味點心，如堅果、椒鹽卷餅(pretzel)。

牛排、魚排

儘管是個人喜好問題，但由於餐點準備方式，以及幾乎煮過熟的常見情況，部分空服員工作時不吃牛排和魚排。

達美航空空服員丹尼斯(Dennis)說：「如果對於牛排該如何烹調特別講究，那麼就別吃它。」

一般而言，牛排、魚排等餐點應該適當加熱，以避免任何食物中毒的風險。

脫水對於飲酒的乘客來說也是個需要注意的問題，惠特尼表示酒精在高海拔高度時對人體有負面影響，即缺氧(hypoxia)，與身體組織裡的氧氣含量低相關。

專家指出，機艙內的大氣壓力低於正常水平，這會降低壓力，代表身體更難吸收氧氣，這會造成輕微頭痛或缺氧，換句話說，身體的含氧量較低代表即使喝相同的酒量，你在空中可能比在陸地上更容易醉。

如果酒裡有加冰塊，還得多考慮一件事，即冰塊可能是用許多空服員避免使用的水製成的。

主菜

根據德國漢莎航空(Lufthansa)十多年前的一項德國調查，低壓等因素可能導致某些食物在飛機上嘗起來味道較淡，這也是航空餐廚公司在餐點中加大量鹽的原因。

惠特尼指出，義大利麵和湯的鈉含量通常都很高，部分印度餐點也屬於這一類型，這些餐點不含肉但鹽的含量較高。任何包有熟食肉的三明治也可能有較高的鈉含量。

過度加工或鈉含量過高可能加劇與脫水相關的頭痛、便祕、疲勞等情況。

起司拼盤

若是在飛機上點一份起司拼盤，可能會失望，因為飛機上提供的大部分是不需要冷藏的加工起司。潔思敏指出，一般來說需要冷藏的食物在飛機上供應時可能不太新鮮。

咖啡 德國 義大利

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