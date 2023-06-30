我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院裁決後 申請大學論文 可談族裔背景

一年四季該挑何時減重？牛津研究揭最佳減肥時機

29萬買下終身飛行證 新州男靠累積哩程玩遍100多國

編譯周靜芝 / 綜合報導
1990年聯合航空推出一張價值29萬元的終身飛行證，讓飛行常客累積無數哩程，大撈好處。Getty Images
1990年聯合航空推出一張價值29萬元的終身飛行證，讓飛行常客累積無數哩程，大撈好處。Getty Images

69歲的新澤西州汽車經銷顧問斯圖克（Tom Stuker）讓聯合航空犯下有史以來最大的錯誤。

1990年，聯合航空推出一張價值29萬元的終身飛行證（lifetime pass），斯圖克搶到了它，從那時起他就成為飛機上1B座位常客。他曾連續12天沒有躺在床上，不斷來回紐華克到舊金山到曼谷到杜拜，相當於環遊世界四次，不是在飛機上就是在機場貴賓室。

為什麼？為了累積哩程數。斯圖克說，這是他一生中最好的投資。他意識到「飛行常客哩程」（frequent-flier miles）不僅對訂機票有好處，一旦獲得這些哩程，還可透過航空公司兌換到世界各地的豪華旅館套房、長達數周的水晶郵輪、從柏斯到巴黎的美食佳餚。斯圖克靠聯航的哩程，從此過著像「蘇丹」（sultan）一般的華麗人生。

他說，他甚至把這些哩程數換成足夠的禮品卡來重新裝潢他哥哥的房子。這位「哩程大師」曾經在一天內兌現了價值5萬元的沃爾瑪禮品卡。

69歲的新澤西州汽車經銷顧問斯圖克靠累積哩程數，玩遍100多個國家。Getty ...
69歲的新澤西州汽車經銷顧問斯圖克靠累積哩程數，玩遍100多個國家。Getty Images

幾年前，斯圖克在慈善拍賣會上以45.1萬英里，贏得在情境喜劇「歡樂單身派對」（Seinfeld）的演出。他足跡已遍及100多個國家，和他非常幸福的妻子進行了120多次蜜月旅行。

多年來，聯航讓他的名字不止出現在一架而是兩架飛機上，請他協助設計新的「北極星」貴賓室菜單。他說，當轉機時間緊俏時，會有一輛賓士在停機坪上等候，把他送到下一個登機口。

那麼針對今年夏天出遊，斯圖克這位超級「飛行常客」對其他旅客有何建議？

1. 永遠、永遠不要托運行李，而且少帶行李。他說，每個城市都有洗衣店和服裝店。

2. 不要做個討厭鬼，不戴耳機講電話。斯圖克說，每當有人用擴音打了一個很長的業務電話時，他總會說：「嘿，下次要讓我們所有人參加你的業務會議，請準備甜甜圈。」

新澤西州 投資 舊金山 沃爾瑪 郵輪

上一則

禁止共用會員 好市多出招 自助結帳「要看臉」

下一則

瓶裝水竟敢取名「液態死亡」 現成價值7億元品牌

熱門新聞

美國知名廚具Instant Pot壓力鍋的母公司Instant Brands於6月12日遞交破產文件給法院，許多華人社群聽聞都非常驚訝。（記者江碩涵／攝影）

曾是搶手貨 Instant Pot 為何淪至破產？

2023-06-26 11:25
在美國能夠存得到100萬元退休存款的退休族比例並不高。(Pexels)

專家建議退休儲蓄達百萬 到底多少美國人做到？

2023-06-23 12:36
核桃。Photo by engin akyurt on Unsplash

堅果可護腦 這種更是大幫手

2023-06-27 12:01
喝珍珠奶茶時最好是慢慢地啜飲，給自己足夠的時間來咀嚼「珍珠」。Getty Images

奶茶店員工吃太多「珍珠」掛急診 「珍珠」有何成份？

2023-06-23 11:47
甜菜根被認為能保護心臟、預防罹患心血管疾病，並有助於控制血糖。Getty Images

護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多

2023-06-28 10:53
在飛機降落後立即起身是件危險的事，特別是飛機仍在滑行、尚未到達航站的情況下。Getty Images

飛機停下來之前做這事 空姐認為是傻瓜行為

2023-06-23 09:40

超人氣

更多 >
哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲

哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲
才花5億整修 紐約蒂芙尼珠寶店著火了

才花5億整修 紐約蒂芙尼珠寶店著火了
GPA超4.0、名列富比世…華生申請哈佛落榜「恐因種族」

GPA超4.0、名列富比世…華生申請哈佛落榜「恐因種族」
在機場被行李箱絆倒 泰女左腿捲入電動步道 遭當場截肢

在機場被行李箱絆倒 泰女左腿捲入電動步道 遭當場截肢
省萬元房租…洛杉磯男大學生每周搭機6次 去舊金山上課

省萬元房租…洛杉磯男大學生每周搭機6次 去舊金山上課