29萬買下終身飛行證 新州男靠累積哩程玩遍100多國

1990年聯合航空推出一張價值29萬元的終身飛行證，讓飛行常客累積無數哩程，大撈好處。Getty Images

69歲的新澤西州 汽車經銷顧問斯圖克（Tom Stuker）讓聯合航空犯下有史以來最大的錯誤。

1990年，聯合航空推出一張價值29萬元的終身飛行證（lifetime pass），斯圖克搶到了它，從那時起他就成為飛機上1B座位常客。他曾連續12天沒有躺在床上，不斷來回紐華克到舊金山 到曼谷到杜拜，相當於環遊世界四次，不是在飛機上就是在機場貴賓室。

為什麼？為了累積哩程數。斯圖克說，這是他一生中最好的投資 。他意識到「飛行常客哩程」（frequent-flier miles）不僅對訂機票有好處，一旦獲得這些哩程，還可透過航空公司兌換到世界各地的豪華旅館套房、長達數周的水晶郵輪 、從柏斯到巴黎的美食佳餚。斯圖克靠聯航的哩程，從此過著像「蘇丹」（sultan）一般的華麗人生。

他說，他甚至把這些哩程數換成足夠的禮品卡來重新裝潢他哥哥的房子。這位「哩程大師」曾經在一天內兌現了價值5萬元的沃爾瑪 禮品卡。

69歲的新澤西州汽車經銷顧問斯圖克靠累積哩程數，玩遍100多個國家。Getty Images

幾年前，斯圖克在慈善拍賣會上以45.1萬英里，贏得在情境喜劇「歡樂單身派對」（Seinfeld）的演出。他足跡已遍及100多個國家，和他非常幸福的妻子進行了120多次蜜月旅行。

多年來，聯航讓他的名字不止出現在一架而是兩架飛機上，請他協助設計新的「北極星」貴賓室菜單。他說，當轉機時間緊俏時，會有一輛賓士在停機坪上等候，把他送到下一個登機口。

那麼針對今年夏天出遊，斯圖克這位超級「飛行常客」對其他旅客有何建議？

1. 永遠、永遠不要托運行李，而且少帶行李。他說，每個城市都有洗衣店和服裝店。

2. 不要做個討厭鬼，不戴耳機講電話。斯圖克說，每當有人用擴音打了一個很長的業務電話時，他總會說：「嘿，下次要讓我們所有人參加你的業務會議，請準備甜甜圈。」