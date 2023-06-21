我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻吉大哥黃立成 傳買下2500萬洛杉磯豪宅

網紅控炎亞綸「在橫店強迫進入」台北家性愛遭偷拍

郵輪之旅 5大錢坑最好別踩

編譯俞仲慈／綜合報導
專家提醒旅客，在郵輪上應避免額外花錢用餐。圖為世界最大郵輪「海洋交響號」上的主餐廳。(取材自臉書)
專家提醒旅客，在郵輪上應避免額外花錢用餐。圖為世界最大郵輪「海洋交響號」上的主餐廳。(取材自臉書)

根據郵輪國際協會(ClIA)統計，每位由旅客平均花費2200元，包括1635元船票外加565元郵輪規費以及上岸遊覽費(不含飛往港口機票)，全程包吃包住，相當划算，但事實上，不少旅客會因為一時毫無節制，誤踩錢坑，因此專家建旅客出發前事先做好功課，以免傷了荷包。

CruiseCritic.com主編布朗(Carolyn Spencer Brown)針對郵輪自費項目五大錢坑，提醒旅客注意。

上岸旅遊行

郵輪專家齊隆(Stewart Chiron)表示：「大家犯下的最大錯誤就是安排過多行程，想要預訂所有上岸活動。」通常為期一天的上岸行程費用從20到300元不等，隨便參加四、五個自費行程，就要多付數百甚至數千元，「最好的解決之道，就是詳細研究自費行程，盡量減至最少，或者更好的方式就是在保證安全的情況下，自行安排小旅行。」

非必要的無限暢飲套票

郵輪船票包含三餐和飲水，但遊客可以自費購買包含軟性飲料和雞尾酒的無限暢飲套票，但通常都是浪費錢，齊隆直言：「我不會買飲料套票」，建議挑選包含飲料暢飲的郵輪行程，就不須再額外付費。

郵輪特色菜單

郵輪附設高級餐廳是業者獲取更多利潤的最佳管道，而且宣稱比郵輪自助餐更具特色的優質菜色，通常要價20到45元不等，專家提醒旅客要先問問自己：「既然已付了三餐，為何還要額外花錢吃東西？」

網路費用

郵輪網路費用每分鐘約0.35到一元不等，多數郵輪會推出價格優惠的無限上網套票，布朗坦言：「度假時仍需要和外界保持聯繫的人，購買套票可以省下一大筆錢。」

郵輪附設賭場

據調查，旅客在郵輪的平均花費有55%是用來買酒和賭博，建議旅客記錄投下的賭金和酒錢，並設定金額底線，以免下船後負債累累。

郵輪 遊行 利潤

上一則

華州森林有個未接線的電話 讓民眾向逝去親人表達哀思

延伸閱讀

烏克蘭水壩潰提衝擊居民 聯合國欲送物資稱遭俄阻

烏克蘭水壩潰提衝擊居民 聯合國欲送物資稱遭俄阻
AMD新AI晶片有大客戶要上門了？傳亞馬遜考慮採用

AMD新AI晶片有大客戶要上門了？傳亞馬遜考慮採用
NBA／約柯奇扭傷仍主宰戰局 金塊3：1熱火聽牌

NBA／約柯奇扭傷仍主宰戰局 金塊3：1熱火聽牌
NBA／第4節化身板凳暴徒轟垮熱火 布朗：這是我的時間

NBA／第4節化身板凳暴徒轟垮熱火 布朗：這是我的時間

熱門新聞

橄欖油林林總總，如何挑選也是一門學問。(美聯社)

橄欖油品牌太多難選擇？專家親自品嘗 最推薦這5款

2023-06-15 02:13
定存對於尋找風險較小的投資工具、但又能賺取略高於銀行利息的人來說，是個聰明的選擇。Getty Images

定存利率上看5% 專家建議存款不低於這個金額

2023-06-16 13:40
有研究指出，菸鹼酸(niacin)若吃太多，反而可能產生潛在有害副作用。（Pexels）

吃過多這種維他命 小心傷害視力和肝臟

2023-06-16 11:40
有些商品在一元商店購買可能更划算。(Getty Images)

買這六用品 一元店比好市多划算

2023-06-14 13:23
隨著年齡老化，骨量與骨密度都會跟著流失。(Pexels)

50歲後骨質流失加劇 應每天吃這食物預防

2023-06-19 11:17
在一些狀況下，社會安全局會從社安金福利裡扣錢，民眾實領金額因此減少。（Getty Images）

社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢

2023-06-13 10:56

超人氣

更多 >
不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它

不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它
家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元

家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元
長壽研究員追求不老丸 但最佳藥方也最簡單 是「這3字」

長壽研究員追求不老丸 但最佳藥方也最簡單 是「這3字」
獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節

獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節
4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火

4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火