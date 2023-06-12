自然美景最多 全美這10州得天獨厚
從阿拉斯加的冰川到佛羅里達的白色沙灘，都擁有令人讚嘆的自然美景與多樣化的野生動物。縱然各州有不同的美，但有些州得天獨厚擁有大量讓人油生敬畏的自然奇觀、鬼斧神工的地貌以及州立、國家公園（例如加州），使它們成為自然愛好者的天堂。
以下是旅遊網站Leisure+Travel選出排名前10的州，並列出值得造訪的國家公園、海岸、景點、山脈等。
1.加州
「黃金之州」（Golden State）可說最受大自然恩賜，美景和生物的多樣性無與倫比，擁有280個州立公園和9個國家公園，在全美50州中拔得頭籌。你可以在太平洋沿岸的金色沙灘上吸收維生素D，在約書亞樹國家公園（Joshua Tree National Park）欣賞落日高懸樹梢，探索莫哈韋（Mojave）沙漠、泡個溫泉，或徒步走在東北部的火山熔岩床上。
2.阿拉斯加州
「國家公園之父」約翰·繆爾在他的「阿拉斯加遊記」（Travels to Alaska）中寫道，對於喜愛原始曠野的人來說，阿拉斯加是世界上最美妙的地方之一。阿拉斯加有八個國家公園，包括令人嘆為觀止的迪納利國家公園和保護區（Denali National Park and Preserve），600萬英畝未受破壞的荒野、全國最高的山峰，阿拉斯加的美景讓人對造物者充滿感激；再加上冰川灣國家公園（Glacier Bay National Park）的茂林、冰川和崎嶇海岸線，以及基奈峽灣國家公園（Kenai Fjords National Park）終年積雪的奇景，不難理解為何「最後邊疆之州」（Last Frontier State）是眾多旅行者的願望清單。
3.猶他州
猶他州一直是戶外和冬季運動愛好者最喜愛的目的地，人們蜂擁而至，享受該州白雪皚皚的山脈和世界級度假勝地。「蜂巢之州」（Beehive State）提供了豐富的自然寶藏：從拱門國家公園（Arches National Park）、妖精谷（Goblin Valley）的古老岩層，到廣闊的博納維爾鹽灘（Bonneville Salt Flats）和鏡湖（Mirror Lake），猶他州將讓你永誌不忘。
4.科羅拉多州
科羅拉多州的景觀以高聳山峰為主，擁有多達58座高於14,000英尺的山峰，但除此之外這個「百年之州」（Centennial State）在低海拔地區也不乏可觀之處。無論是神秘的「風之洞」（Caves of the Winds）、世界上最深的溫泉「帕戈薩泉」（Pagosa Springs），還是由紅色岩石構成的「眾神花園」（Garden of the Gods），科羅拉多州的自然美景都讓它躋身全美風景最優美的州之一。
5.夏威夷州
夏威夷可能是美國最小的州之一，但卻給人高度的視覺震撼。組成夏威夷群島的八個主要島嶼提供了綿延數英里的原始、完美如畫的海灘，有白、黃、橙、紅、黑，甚至綠色的沙子。鬱鬱蔥蔥的雨林、火山口、廣闊的山谷、壯觀的瀑布和一望無際的峽谷組成夏威夷這個自然的天堂樂園。
6.亞利桑納州
只要看一眼大峽谷（Grand Canyon），就足以讓說明亞利桑納州是個非比尋常的地方。雖然1,904平方英里的國家公園有層層紅色岩石結構、青綠的瀑布和蜿蜒的溪流，是該州的熱門旅遊景點；但這裡還有許多其他的自然寶藏可供探索，例如羚羊峽谷（Antelope Canyon）曲線優美的岩壁、塞多納（Sedona）的紅色岩石、索諾拉沙漠（Sonoran desert）的巨人柱（giant saguaros），以及化石森林（Petrified Forest）都是亞利桑納州最獨特的天然地標。
7.華盛頓州
華盛頓州擁有124個州立公園、3個國家公園：雷尼爾山（Mount Rainier）國家公園、北喀斯喀特（North Cascades）國家公園和奧林匹克（Olympic）國家公園以及無數隱藏的自然瑰寶，值得在每個人的旅遊清單上佔有一席之地。徒步遊覽迷人的霍河溫帶雨林（Hoh Rain Forest），欣賞神秘夢幻、覆滿苔蘚的針葉林，以及人猿灣（Ape Coves）地底兩英里長的熔岩隧道；讚嘆聖海倫火山（Mount St. Helen）的宏偉，或沿著太平洋海岸探索海灘、崎嶇懸崖、令人驚嘆的觀景點。
8.懷俄明州
懷俄明州成為美國最美麗的州之一，不僅是具有優質冬季運動的迷人山地景觀，「平等之州」（Equality State）還為遊客提供了更多令人難以置信的美景。例如黃石（Yellowstone）國家公園大稜鏡溫泉（Grand Prismatic Spring）的鮮艷色彩，以及大堤頓（Grand Teton）國家公園的田園風光、綿延山脈和澄淨湖泊，讓人彷彿置身仙境。
9.麻塞諸塞州
人文薈萃的麻塞諸塞州，同樣不乏夢幻般海岸景觀和蒼鬱山林。該州靈秀的波克夏爾（Berkshires）山脈和美麗的康乃狄格河谷（Connecticut River Valley）是賞秋葉的熱門景點，還有24個州立公園、4個國家野生動物保護區、包括南塔克特（Nantucket）和瑪莎葡萄園（Martha's Vineyard）在內的數十島嶼以及38個州立森林。此外，堪稱該州自然美景之冠的是鱈魚角國家海岸（Cape Cod National Seashore），這裡是全美僅有的十個國家海岸之一，是無數美國人熱愛的度假勝地。
10.佛羅里達州
佛羅里達州擁有墨西哥灣和大西洋沿岸陽光充足的海灘，成為經典的度假勝地。海洋愛好者在長達825英里的夢幻沙灘、碧綠海水、大量珊瑚礁以及比斯坎（Biscayne）和海龜（Dry Tortugas）國家公園中的美麗島嶼流連忘返。名列世界自然遺產的大沼澤地（Everglades），更是國際生物圈保護區，以及全美最大的熱帶荒野和無數瀕危物種的家園。
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