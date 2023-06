自然美景最多 全美這10州得天獨厚

加州最受大自然恩賜,擁有280個州立公園和9個國家公園,在全美50州中拔得頭籌。Getty Images

從阿拉斯加的冰川到佛羅里達的白色沙灘,都擁有令人讚嘆的自然美景與多樣化的野生動物。縱然各州有不同的美,但有些州得天獨厚擁有大量讓人油生敬畏的自然奇觀、鬼斧神工的地貌以及州立、國家公園(例如加州),使它們成為自然愛好者的天堂。

以下是旅遊網站Leisure+Travel選出排名前10的州,並列出值得造訪的國家公園、海岸、景點、山脈等。

1.加州

「黃金之州」(Golden State)可說最受大自然恩賜,美景和生物的多樣性無與倫比,擁有280個州立公園和9個國家公園,在全美50州中拔得頭籌。你可以在太平洋沿岸的金色沙灘上吸收維生素D,在約書亞樹國家公園(Joshua Tree National Park)欣賞落日高懸樹梢,探索莫哈韋(Mojave)沙漠、泡個溫泉,或徒步走在東北部的火山熔岩床上。

對於喜愛原始曠野的人來說,阿拉斯加是世界上最美妙的地方之一。Getty Images

「國家公園之父」約翰·繆爾在他的「阿拉斯加遊記」(Travels to Alaska)中寫道,對於喜愛原始曠野的人來說,阿拉斯加是世界上最美妙的地方之一。阿拉斯加有八個國家公園,包括令人嘆為觀止的迪納利國家公園和保護區(Denali National Park and Preserve),600萬英畝未受破壞的荒野、全國最高的山峰,阿拉斯加的美景讓人對造物者充滿感激;再加上冰川灣國家公園(Glacier Bay National Park)的茂林、冰川和崎嶇海岸線,以及基奈峽灣國家公園(Kenai Fjords National Park)終年積雪的奇景,不難理解為何「最後邊疆之州」(Last Frontier State)是眾多旅行者的願望清單。

拱門國家公園是猶他州豐富的自然寶藏之一。Getty Images

猶他州一直是戶外和冬季運動愛好者最喜愛的目的地,人們蜂擁而至,享受該州白雪皚皚的山脈和世界級度假勝地。「蜂巢之州」(Beehive State)提供了豐富的自然寶藏:從拱門國家公園(Arches National Park)、妖精谷(Goblin Valley)的古老岩層,到廣闊的博納維爾鹽灘(Bonneville Salt Flats)和鏡湖(Mirror Lake),猶他州將讓你永誌不忘。

4.科羅拉多州

除了擁有多達58座高於14,000英尺的山峰,科羅拉多州在低海拔地區也不乏可觀之處。Getty Images

科羅拉多州的景觀以高聳山峰為主,擁有多達58座高於14,000英尺的山峰,但除此之外這個「百年之州」(Centennial State)在低海拔地區也不乏可觀之處。無論是神秘的「風之洞」(Caves of the Winds)、世界上最深的溫泉「帕戈薩泉」(Pagosa Springs),還是由紅色岩石構成的「眾神花園」(Garden of the Gods),科羅拉多州的自然美景都讓它躋身全美風景最優美的州之一。

鬱鬱蔥蔥的雨林、火山口、壯觀的瀑布組成夏威夷這個自然的天堂樂園。Getty Images

夏威夷可能是美國最小的州之一,但卻給人高度的視覺震撼。組成夏威夷群島的八個主要島嶼提供了綿延數英里的原始、完美如畫的海灘,有白、黃、橙、紅、黑,甚至綠色的沙子。鬱鬱蔥蔥的雨林、火山口、廣闊的山谷、壯觀的瀑布和一望無際的峽谷組成夏威夷這個自然的天堂樂園。

1,904平方英里國家公園有層層紅色岩石結構、青綠的瀑布和蜿蜒的溪流,都是亞利桑納州的熱門旅遊景點。Getty Images

只要看一眼大峽谷(Grand Canyon),就足以讓說明亞利桑納州是個非比尋常的地方。雖然1,904平方英里的國家公園有層層紅色岩石結構、青綠的瀑布和蜿蜒的溪流,是該州的熱門旅遊景點;但這裡還有許多其他的自然寶藏可供探索,例如羚羊峽谷(Antelope Canyon)曲線優美的岩壁、塞多納(Sedona)的紅色岩石、索諾拉沙漠(Sonoran desert)的巨人柱(giant saguaros),以及化石森林(Petrified Forest)都是亞利桑納州最獨特的天然地標。

7.華盛頓州

華盛頓州擁有無數自然瑰寶,值得在每個人的旅遊清單上佔有一席之地。Getty Images

華盛頓州擁有124個州立公園、3個國家公園:雷尼爾山(Mount Rainier)國家公園、北喀斯喀特(North Cascades)國家公園和奧林匹克(Olympic)國家公園以及無數隱藏的自然瑰寶,值得在每個人的旅遊清單上佔有一席之地。徒步遊覽迷人的霍河溫帶雨林(Hoh Rain Forest),欣賞神秘夢幻、覆滿苔蘚的針葉林,以及人猿灣(Ape Coves)地底兩英里長的熔岩隧道;讚嘆聖海倫火山(Mount St. Helen)的宏偉,或沿著太平洋海岸探索海灘、崎嶇懸崖、令人驚嘆的觀景點。

擁有迷人山地景觀的懷俄明州為遊客提供了許多令人難以置信的美景。Getty Images

懷俄明州成為美國最美麗的州之一,不僅是具有優質冬季運動的迷人山地景觀,「平等之州」(Equality State)還為遊客提供了更多令人難以置信的美景。例如黃石(Yellowstone)國家公園大稜鏡溫泉(Grand Prismatic Spring)的鮮艷色彩,以及大堤頓(Grand Teton)國家公園的田園風光、綿延山脈和澄淨湖泊,讓人彷彿置身仙境。

9.麻塞諸塞州

麻州鱈魚角國家海岸是全美僅有的十個國家海岸之一,是無數美國人熱愛的度假勝地。Getty Images

人文薈萃的麻塞諸塞州,同樣不乏夢幻般海岸景觀和蒼鬱山林。該州靈秀的波克夏爾(Berkshires)山脈和美麗的康乃狄格河谷(Connecticut River Valley)是賞秋葉的熱門景點,還有24個州立公園、4個國家野生動物保護區、包括南塔克特(Nantucket)和瑪莎葡萄園(Martha's Vineyard)在內的數十島嶼以及38個州立森林。此外,堪稱該州自然美景之冠的是鱈魚角國家海岸(Cape Cod National Seashore),這裡是全美僅有的十個國家海岸之一,是無數美國人熱愛的度假勝地。

10.佛羅里達州

佛州的大沼澤地名列世界自然遺產,更是全美最大的熱帶荒野和無數瀕危物種的家園。Getty Images

佛羅里達州擁有墨西哥灣和大西洋沿岸陽光充足的海灘,成為經典的度假勝地。海洋愛好者在長達825英里的夢幻沙灘、碧綠海水、大量珊瑚礁以及比斯坎(Biscayne)和海龜(Dry Tortugas)國家公園中的美麗島嶼流連忘返。名列世界自然遺產的大沼澤地(Everglades),更是國際生物圈保護區,以及全美最大的熱帶荒野和無數瀕危物種的家園。