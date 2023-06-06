搭機放倒椅背 一個禮貌動作能避免他人不快

搭機時椅背究竟要不要放倒、舒服地躺下，這個禮儀問題困擾著許多旅客。Getty Images

今年夏天數以百萬計美國人準備搭乘飛機出行時，將面臨一個微妙且可能有點痛苦的搭機禮儀問題；椅背究竟要不要放倒、舒服地躺下？結果要麼與後座乘客傷了感情、要麼可能傷了自己的膝蓋。

CBS新聞報導，今年暑假期間的飛航旅行預料將比以往更加擁擠、昂貴和不舒服，身處有限空間的焦躁旅客，彼此關係肯定變得更加緊張。雖然航空公司請乘客登機後坐下、放鬆，但旅遊專家們認為，旅客永遠不應該把椅背放倒。

消費專家艾利奧特（Chris Elliott）表示，每個旅客雖然有權利傾斜椅背，但不可能不妨礙或傷到別人，輕則讓後座乘客的酒灑在身上，重則損壞筆記型電腦；他自己就遭遇過被前座突然向後傾倒而挫傷腿的慘痛經驗。

形同一個空間賣出兩次

艾利奧特將此類不愉快事件歸咎於航空公司，他形容機位的「有效」利用，形同將一個空間賣給兩個人，讓乘客為了寶貴的機艙空間而顧不上禮儀。他說，航空公司把座位挨得很近，導致乘客互相對立。

禮儀專家高茲曼（Diane Gottsman）從不傾斜她的座位，她說，即使很少有，但其他人也應該這樣做。她說，大家都知道這將會干擾其他乘客的個人空間，而航空公司為了銷售更多的機票，縮小了每排座位的間距，使問題更加惡化。

一點善意可發揮很大作用

儘管乘客有權利依自己的意願傾斜他們的椅背，但旅遊專家哈特維爾（Henry Harteveldt）建議至少快速瞄一眼，確保向後傾斜不會傷到後面的乘客，甚至禮貌地告知你打算傾斜椅背。他說，機艙是個共享空間，一點善意和體貼會有很大的幫助。

哈特維爾說，小小的禮儀可以避免乘客之間發生不愉快的爭吵，如果僅是因為有權這樣做，就把椅背放倒，可能會引發彼此之間的緊張局面。

2020年，達美航空執行長巴斯帝安（Ed Bastian）表示，該航空公司的乘客「有權利躺下」，但他建議正確的做法是，先問問是否可以，然後再做。

禮儀專家史旺（Elaine Swann）則建議，不必要求別人允許你傾斜椅背。她說，要把座椅向後靠時，注意一下對方桌上有無飲料、身體有無前傾？但簡單地看一眼就好，沒有必要問對方是否可以將椅背往後靠。她說，事實上，每位乘客應該默認其他人可能會躺下。

空服人員的建議

空服人員對乘客間這類緊張關係早已司空見慣，尤其在疫情 期間不得不處理機艙內激增的破壞性行為。

空服人員協會（Association of Flight Attendants）主席尼爾遜（Sara Nelson）說，乘客幾乎不可能在不撞到後面人的情況下躺下，這對任何人都不公平，也讓空服人員的工作更加困難，因為還得擺平衝突，防止怒氣在機艙內激化成暴力行為。

至於是否該告知後座要傾斜椅背？她的建議是，只要告知、不要詢問。尼爾遜說，對於想要躺下的乘客，如果能回頭看一下、提醒後座旅客，便會有很大的不同，可以避免咖啡 灑出、筆記本電腦損壞或傷到身體某些部位。