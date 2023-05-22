空服員不幫你放行李？別生氣，那不是他們的工作

旅客或許期待空服人員可以幫助提放行李，但航空公司並不期望他們這樣做。Getty Images

你是否碰過這樣的情況，當帶著登機箱上飛機，要把它放上行李架時，或許因為箱子太重、或許因為個頭不夠高勾不著，詢問空服人員是否可以幫忙？

這是他們工作的一部分，不是嗎？錯了；雖然多數時候，他們都樂意推一把，讓其他乘客可以順利入座。

在登機過程中，多數航空公司甚至不計入空服人員的出勤時數，他們主要在確保乘客找到座位、收好隨身行李、防範逾矩行為，並保持動線順暢；提起行李箱，真的不在他們的工作範圍，儘管有需要時，可能會有例外。

當了17年空姐並創立「未來空姐」（Future Flight Attendant）網站的卡斯特羅（Deanna Castro）表示，乘客期望空服人員幫忙處理行李，是他們經常碰到的「挑戰」。她說，如果因幫忙搬行李而造成傷害，甚至因此必須請假時，儘管案例不同，但航空公司可不會補償空服人員。

在登機過程中，多數航空公司甚至不計入空服人員的出勤時數，他們主要在確保乘客找到座位、收好隨身行李、防範逾矩行為，並保持動線順暢。Getty Images

「華盛頓郵報 」採訪了美國主要的航空公司，儘管各公司措辭不同，但證實了卡斯特羅的說法：空服人員不須幫乘客提放行李。

西南航空（Southwest Airlines）發言人佩里（Chris Perry）說，空服人員可以幫助旅客提放行李，但公司並不期望他們這樣做。他補充說，空服人員必須幫助行動不便的乘客拿好他們的隨身物品。

美國航空（American Airlines）發言人魏茲爾（Tim Wetzel）表示，空服人員「必要時」可以協助旅客尋找行李放置空間，或者在行李太重、無法放上行李架時幫忙處理。

達美航空甚至在網站上提到了這個問題，提醒旅客在打包時，應記住空服人員「不能主動協助乘客將隨身行李放入頭頂行李架」；但也有例外，可協助行動不便旅客、無人陪伴的未成年兒童或年邁旅客。

該網站說，除了保持乘客和機組人員的安全和健康，這一原則也保護了空服人員，減少了因重複提舉而受傷的可能。一位孕婦曾在社群媒體 抱怨空姐沒有幫她把行李放上行李架，達美航空對此表示歉意，但未進一步做出任何決定。

卡斯特羅也是空服人員的職業教練，她說，機組人員可以提供一些協助，例如用手導引乘客將行李放至架上，必要時挪動其他行李或告知哪裡有空間。她說，乘客往往為空服人員不幫忙提起行李而生氣，這讓空服人員感到很沮喪，「但這種情況一直在發生」。

卡斯特羅說，空姐們有一句話，她認為是應對乘客很好的原則：你收拾的行李，你就負責把它堆上去。