少付兩元 你恐進不了訪客多的國家公園

加州優勝美地國家公園(Yosemite National Park)。Getty Images

國家公園旅遊現正熱門，但如果忽略行程規畫的重要細節，提前買好許可證(permits)或預約入園時間，原本能夠享受風光明媚的心情可能因此被破壞。

造訪人次最多的幾處國家公園，要求遊客必須事先預約熱門景點的參觀時間，例如人潮較多的登山步道、路徑以及露營地點。某些國家公園要求遊客事先購買門票才能在園內所有地點暢遊。

許可證通常免費，有時候則須繳交手續費2元，如果缺少文件，遊客就算抵達國家公園，恐怕無法入園。由於預約時段可能頗為熱門，遊客最好提早規畫。旅遊顧問庫柏(Mary Cropper)說，事先取得許可證是許多遊客忽略的最重要細節。

2021年及2022年間，美國民眾大量湧入國家公園，因為疫情 當前民眾渴望從事戶外活動，較喜歡在美國國內旅行，國際旅行則必須考慮健康風險，還要面臨許多防疫限制。

美國國家公園管理局(National Park Service，NPS)統計顯示，18座國家公園在2021年打破年度造訪人數紀錄；前往國家公園遊玩的人次從2021年至2022年成長了5%，來到3億1200萬人次。

許多國家公園從疫情期間開始，規定遊客必須事先預約入園時間。蒙大拿州 冰川國家公園(Glacier National Park)預約規定於2021年上路，加州優勝美地國家公園(Yosemite National Park)2020年起推出預約規定，但2023年已經取消。

2023年開車進入需要事先預約的地點包括：緬因州阿卡迪亞國家公園(Acadia National Park)、猶他州 拱門國家公園(Arches National Park)、蒙大拿州冰川國家公園、夏威夷州哈萊阿卡拉國家公園(Haleakalā National Park)、科羅拉多州洛磯山國家公園(Rocky Mountain National Park)。

前往猶他州錫安國家公園(Zion National Park)的知名登山路徑「天使降臨之頂」(Angels Landing)必須事先取得許可證，許可證發放則以抽籤決定。前往優勝美地國家公園半圓頂峰(Half Dome)、拱門國家公園火焰爐(Fiery Furnace)也都要事先取得許可證。