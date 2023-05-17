你知道哪天買機票最貴嗎？哪天最便宜？

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旅遊業對於尋找優惠航班的最佳日子有一些存在已久的傳言，但較少討論哪時候的航班可能比較貴，針對買機票的好時機，理財網站GOBankingRates瀏覽Google Flights的數據及Expedia的一份研究，為民眾提供一些秘訣。

買機票的最佳時機：周日

根據Expedia的分析，周日訂機票最多可節省15%的總飛機票價。

數據顯示，周日訂國內航班機票比周五訂票便宜5%，國際航班便宜15%。

但無法保證周日一定能預訂到最便宜的機票，機票價格的波動性很大，甚至以小時為單位變化，因此無論是否為周日，平常最好早點開始搜尋機票並留意票價波動，以獲得最棒的價格。

不要在周五買票

數據顯示，周五買機票可能會多支出5%到15%以上，依航班情況而定。

周五是為即將到來的周末預訂航班的最後機會，商務旅客也正為下周的行程預定航班，需求增加可能是導致機票價格上升的原因。

雖然統計數據顯示避開周五能獲得較低的價格，但無法保證總是有效，最好的辦法是避免最後一刻才訂票。

更多省錢秘招

•搭周三航班

根據Expedia研究，與周日或周一的航班相比，周三出發的國內航班最多能省15%，國際航班最多省10%。

•國內航班至少提前約一個月預定

根據研究，預定國內航班的「最佳時機」是28至35天前，但提前3.5個月至6個月預訂機票實際上會花更多錢。

•國際航班提前至少六個月預定

國際航班需要更早預定，與起飛前兩個月內訂票相比，提前六個月訂票可以省下約10%。

•選擇離峰期間出遊

若能在離峰期間前往目的地，也許可以省下數百元的票價。

•日程保持彈性

若旅遊日程能保持彈性，也許能省下一大筆錢，查看Google Flights可能會發現早幾天或晚幾日出發便宜許多，彈性的行程能為你爭取到最棒的交易。

•善用提醒功能

Google航班、Expedia、Hopper、Kayak等查票工具擁有設置旅遊提醒的功能，可透過這些工具追蹤票價。

•使用紅利與里程數

許多信用卡 會贈送豐富的首刷福利 ，獲得數萬的航空哩程或紅利點數，可用來訂機票。這能省下數百元。