「花生醬是液體」 隨身攜帶搭機須符合容量規定

運輸安全管理局(TSA)透過推特發文宣布花生醬為液體,即旅客若要將花生醬放進手提行李登機,必須符合隨身行李的液體規定。(示意圖,取自pexels)

運輸安全管理局(TSA)日前透過推特 (Twitter)發文宣布花生醬為液體,即旅客若要將花生醬放進手提行李登機,必須符合隨身行李的液體規定。

TSA要求「任何可以噴、灑、黏或流濺」的物品,若要手提隨行都不得超過3.4盎司,且只能全部裝進一個一公升的透明塑膠袋裡;換言之,花生醬放手提行李僅允許攜帶3.4盎司以下的量登機,但放托運行李則不受限。

TSA本月21日推文寫道,「你可能不會喜歡」(you may not be nuts about it),宣布花生醬為液體並說明液體的定義,即「其形狀隨著盛裝容器的形狀而改變」。

許多推特使用者試圖挑戰TSA的邏輯,回應道「若花生醬為液體,為何標示重量販售而非以容量註明?此規定適用口感扎實的花生醬嗎?」

另有人指出,貓也可以鑽進各式形狀的容器中,貓是否也是液體呢?

具科學背景的人表示,花生醬可能屬於「非牛頓流體」(Non-Newtonian fluid),意即不遵守牛頓(Isaac Newton)的原始流體力學概念。

美國化學學會(American Chemical Society)指出,流體可以輕易流動,而非牛頓流體則會受到壓力而非溫度的影響,例如受到擠壓、搖晃或攪拌;換言之,非牛頓流體大多時候以固體型態呈現。

另有人提問,若花生醬已夾進三明治裡,是否受新規定限制?TSA對此回應稱「固態食物,包括花生醬三明治與果醬三明治,可以放進手提行李登機,不受數量限制或包裝規定」。

TSA的官方推特向來以雙關用語分享旅遊訊息著稱,除了花生醬外,也有關於攜帶其他種類食物搭機的安全規定。

TSA推文寫道:「帶著你最愛的洋芋片和沾醬(chips and dip)搭機?你可能不會想要只有洋芋片而沒有沾醬,記得手提行李的乳脂沾醬只能少於3.4盎司,所有隨行液體都要裝進一個一公升的透明塑膠袋裡。」