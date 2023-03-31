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「花生醬是液體」 隨身攜帶搭機須符合容量規定

編譯陳韻涵／即時報導
運輸安全管理局(TSA)透過推特發文宣布花生醬為液體，即旅客若要將花生醬放進手提行李登機，必須符合隨身行李的液體規定。(示意圖，取自pexels)
運輸安全管理局(TSA)透過推特發文宣布花生醬為液體，即旅客若要將花生醬放進手提行李登機，必須符合隨身行李的液體規定。(示意圖，取自pexels)

運輸安全管理局(TSA)日前透過推特(Twitter)發文宣布花生醬為液體，即旅客若要將花生醬放進手提行李登機，必須符合隨身行李的液體規定。

TSA要求「任何可以噴、灑、黏或流濺」的物品，若要手提隨行都不得超過3.4盎司，且只能全部裝進一個一公升的透明塑膠袋裡；換言之，花生醬放手提行李僅允許攜帶3.4盎司以下的量登機，但放托運行李則不受限。

TSA本月21日推文寫道，「你可能不會喜歡」(you may not be nuts about it)，宣布花生醬為液體並說明液體的定義，即「其形狀隨著盛裝容器的形狀而改變」。

許多推特使用者試圖挑戰TSA的邏輯，回應道「若花生醬為液體，為何標示重量販售而非以容量註明？此規定適用口感扎實的花生醬嗎？」

另有人指出，貓也可以鑽進各式形狀的容器中，貓是否也是液體呢？

具科學背景的人表示，花生醬可能屬於「非牛頓流體」(Non-Newtonian fluid)，意即不遵守牛頓(Isaac Newton)的原始流體力學概念。

美國化學學會(American Chemical Society)指出，流體可以輕易流動，而非牛頓流體則會受到壓力而非溫度的影響，例如受到擠壓、搖晃或攪拌；換言之，非牛頓流體大多時候以固體型態呈現。 

另有人提問，若花生醬已夾進三明治裡，是否受新規定限制？TSA對此回應稱「固態食物，包括花生醬三明治與果醬三明治，可以放進手提行李登機，不受數量限制或包裝規定」。

TSA的官方推特向來以雙關用語分享旅遊訊息著稱，除了花生醬外，也有關於攜帶其他種類食物搭機的安全規定。

TSA推文寫道：「帶著你最愛的洋芋片和沾醬(chips and dip)搭機？你可能不會想要只有洋芋片而沒有沾醬，記得手提行李的乳脂沾醬只能少於3.4盎司，所有隨行液體都要裝進一個一公升的透明塑膠袋裡。」

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