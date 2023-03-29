愛滑雪？這張通行證讓你玩遍五大洲55座山

適用於2023/2024年的滑雪通行證Ikon Pass，可以讓喜愛滑雪的人開始計畫下一個冬季的行程了。取自pexels

滑雪 季節或許已經結束，但將於本周開賣、這張適用於2023/2024年的滑雪通行證Ikon Pass，可以讓喜愛滑雪的人開始計畫下一個冬季的行程了。

即將於3月30日(周四)銷售的這張滑雪通行證起價為1159元，可以在全球5大洲的55座山頂雪場使用其中的15座，在39處地點每次待上7天。

負責發行該通行證的亞特拉登山公司(Alterra Mountain Company)行銷長佛賽爾(Erik Forsell)表示，即將發行的Ikon通行證，可在全球超過50座高山使用，喜愛滑雪者現在就可以開始規畫下個冬季的旅程了，新的使用辦法讓這張通行證更加優惠、更有彈性。

現在購買通行證的滑雪者和雪板愛好者，可以立即開始享用通行證帶來的好處。取自pexels

購買這張滑雪通行證的民眾，如透過Ikon Pass Travel預訂度假行程，還可獲得100元折扣；條件是必須在5月5日前預訂，包括住宿、每項預訂金額最低為1000元。

持有通行證者可在租用Smith Eyewear和The North Face等裝備時獲折扣優惠，及在一、二、三月的某個前往滑雪的上午，在纜車對大眾開放前進入第一個滑雪道。

現在購買通行證的滑雪者和雪板愛好者，可以立即開始享用通行證帶來的好處，例如在春季進入以下六個目的地：加州 的大熊山度假村(Big Bear Mountain Resort)和雪谷(Snow Valley)，加拿大的藍山(Blue Mountain)，西維吉尼亞州 的雪鞋山(Snowshoe Mountain)，以及佛蒙特州的史拉頓山(Stratton Mountain)和休格布許度假村(Sugarbush Resort)。

下月起，更多的滑雪場度假村會對持通行證者開放，包括加拿大有「小班芙」之稱的翠湖山莊(Mont Tremblant)滑雪度假村、加州的猛獁山 (Mammoth Mountain)和斯闊谷滑雪度假村(Palisades Tahoe)，後者近日仍積雪73英吋，是秋季來最深的積雪量。

除了Ikon通行證之外，亞特拉登山公司也推出其他數種選擇，例如Ikon基本通行證，售價829元起；Ikon分時通行證，提供二至四天行程，起價為259元。更多訊息請見Ikon Pass網站。