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買到便宜機票的竅門：提早找、有彈性

編譯俞仲慈／即時報導
Photo by Nicole Geri on Unsplash
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新冠疫情解封後，全球掀起報復性旅遊，不過消費者卻發現機票比疫情前大漲不少，因此針對想要買便宜機票的旅客，專家建議提前規畫行程，預訂機票，保持彈性的行程規畫，才是旅行度假的省錢王道。

機票交易網站網站Going創辦人兼執行長凱斯(Scott Keyes)表示：「航空公司業務並非機位銷售一空而是賺錢，也就是整架客機要盡可能爭取到最高獲利。」換言之，機票從開賣至班機起飛的過程，票價會出現波動；旅遊應用程序(App)Hopper首席經濟學者柏克(Hayley Berg)也向CBS MoneyWatch表示：「機票價格可能每天波動10次，在旅行規劃期間也會發生多次波動。」

因此提前規劃行程至關重要，一般而言，商務旅客規劃行程的彈性，往往不如度假旅客，因此航空公司會針對商務人士提高票價，「在最後一刻預訂飛往紐約、洛杉磯舊金山等商務地點的直達班機票價，往往會更貴。」凱斯表示。

同時航空公司深知度假旅客對機票價格敏感，因為是自己買單而非公司出錢，為了節省荷包，旅客提前預訂六個月後飛往夏威夷的航班，會比預定六天後的票價，來得更便宜，凱斯表示：「想要買到便宜票價，最重要的事就是選在正確的時間訂票。」

尤其旅行時間和地點幾乎敲定的情況下，凱斯建議國內航班須提前一至三個月、國際航班則需提前二至八個月，才能買到價格最優惠的機票，凱斯還將上述預訂期間稱之為「Goldilocks windows」，因為時間就是省錢王道。

另外挑選在一周當中哪一天出發與去哪裡旅行也是一樣重要，柏克表示若挑選周二或周三而非周四或周五出發的航班，國內機票平均可省下約90元，國際機票則可省下130至140元，「唯有選擇非熱門時段的航班，才能真正省錢。」

凱斯表示，由於旅客安排旅行，總是先規畫時間和地點，最後再來搜尋機票，「將機票放在行程規畫的最後，結果買到昂貴的機票也不足為奇。」

對此，凱斯建議將行程規畫的先後順序顛倒過來，改為先查詢出發地起飛的廉價航班，再從目的地挑選最感興趣的旅行地點，然後再安排合適的旅行日期，凱斯表示：「將票價列為規畫行程的首要條件，絕對能夠買到廉價機票，甚至可以用以往票價換取三至四次度假。」

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