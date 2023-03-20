我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞馬遜將再裁逾9千人 影響雲端運算、Twitch直播

56秒影片曝光 習近平專機抵俄 與普亭1對1會談

出國旅遊換匯、刷卡 記住這5個省錢原則

編譯周芳苑／即時報導
出國旅遊時機票、住宿、交通、餐費等用刷卡或付現，都得精打細算。Getty Images
出國旅遊時機票、住宿、交通、餐費等用刷卡或付現，都得精打細算。Getty Images

許多人為了出國旅遊努力存錢，而且費盡心思比較後訂價格最合理的機票、住宿、鐵路公車交通、餐館，接著，抵達旅遊目的地後，還要繼續保持聰明，花錢購物時盡可能降低幣別轉換的手續費。

個人理財業者NerdWallet彙整旅遊老手和消費者倡議人士意見後，提出以下省錢訣竅。

第一招：使用零外幣兌換費信用卡。到海外刷信用卡或銷帳卡(debit card)常被課收3%左右的外幣兌換費，但近來越來越多信用卡免收費，應考慮換用這類信用卡。

使用銷帳卡可能會衍生三類費用，除外幣兌換費，跨國用自動提款機提款時，兩國銀行往往分別收費，不過，有些銷帳卡不收這些費用，還有些可事後要求退費，就像旅遊訊息分享網站The Hot Flash Packer一位分享人馬夸特(Lisa Marquardt)的親身經驗，去年在科索沃用提款機被收費 7 歐元，之後收到退款。

不過，非營利消費者倡議組織Consumer Action發言人里杜( Joseph Ridout)提醒，有些信用卡不收跨國交易費，但年費很高，如果不常旅遊不值得使用。假如持有高等級銀行帳戶，也許已附有跨國刷卡免費用的福利。

第二招：盡可能刷信用卡。即使無法避免跨國刷卡費，刷卡還是比用現金划算，因為刷卡依據的匯率優於現金匯率；各地對威士卡(Visa Card)、萬事達卡(MasterCard)接受度較高，美國運通卡(American Express)相對受限。多數國家刷卡很普遍，現金不必準備太多。

第三招：付現時採用當地貨幣。如果店家希望付現，請付當地貨幣而不要付美金，里杜說，商人和銀行間往往巧妙讓付美元的消費者實際上付出更多。

第四招：避免在機場兌換貨幣。有時要用現金付小費。里杜估計，機場入境區的貨幣兌換往往收費15%，如果要用自動提款機領錢，在機場領比旅館划算。針對提款機，專家建議盡量使用單次提款限額高的機器，以免一再被收手續費。

第五招：試著用美元付費。里杜說，某些國家或地區的美元和當地貨幣幣值相當，有些店家很喜歡收到美元，甚至接受優於預期的匯率。

信用卡 貨幣 匯率

上一則

最燒錢家電TOP 6…冷氣機並非最耗電 微波爐也上榜

下一則

風靡好萊塢的音樂溜冰場 下月重返紐約洛克菲勒中心

延伸閱讀

每周換匯改每天 六大央行宣布協同行動提升美元流動性

每周換匯改每天 六大央行宣布協同行動提升美元流動性
全球機場排名 港連5年下挫跌至33 遜於廣州深圳

全球機場排名 港連5年下挫跌至33 遜於廣州深圳

快看世界／全球最佳機場排名 這國打敗二連冠卡達

快看世界／全球最佳機場排名 這國打敗二連冠卡達
發卡銀行狂送福利 國內信用卡債刷達1兆 創歷史之最

發卡銀行狂送福利 國內信用卡債刷達1兆 創歷史之最

熱門新聞

紅龍蝦將推出「無盡龍蝦」促銷活動。取自臉書@Red Lobster

快搶…紅龍蝦推出「無盡龍蝦」吃到飽 重點是：免費

2023-03-16 10:29
根據顧客反應及理財網站查證，有幾項商品在好市多其實賣得比較貴。取自Shutterstock

這5項商品在好市多買 價格沒有比較便宜

2023-03-15 10:51
冷氣機其實並非最耗電的電器。(取自Pexels)

最燒錢家電TOP 6…冷氣機並非最耗電 微波爐也上榜

2023-03-17 12:51
好市多(Costco）自有品牌科克蘭(Kirkland Signature)1995年推出迄今深受消費者喜愛。Getty Images

好市多科克蘭品牌這6種食品 網友都說讚

2023-03-17 11:26
不要小看1萬元，若投資得當會帶來有效的收益，如雪球那樣愈滾愈大。取自pexels

存款有1萬元時 如何讓它滾雪球般越變越多？

2023-03-13 11:06
番茄、洋蔥等放冰箱保鮮，反而更容易腐爛。Getty Images

番茄、洋蔥等該不該放冰箱保鮮 專家：別用錯方法

2023-03-15 11:14

超人氣

更多 >
車內玩手機 突遭槍指頭…洛縣商場劫匪猖狂 華女驚魂交出財物

車內玩手機 突遭槍指頭…洛縣商場劫匪猖狂 華女驚魂交出財物
CBS氣象主播 直播中翻白眼昏厥倒地

CBS氣象主播 直播中翻白眼昏厥倒地
長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機

長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機
花費少、氣候暖…大批美國人移居南歐 過夢想生活

花費少、氣候暖…大批美國人移居南歐 過夢想生活
馬英九訪中 12天行程表曝光 周美青不陪同

馬英九訪中 12天行程表曝光 周美青不陪同