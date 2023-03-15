旅遊可以少花錢又兼顧品質？專家提供訣竅

多開自己的車進行公路旅行，可以節省不少金錢和壓力。取自pexels

無論是周末出遊、定點度假、搭遊輪，還是遠行，今年許多美國人都計畫進行一次旅行。根據金融機構IPX1031對1000名受訪者的調查，超過90%的美國人計畫在2023年去旅行；且多數人（86%）計畫在赴外州旅行，近30%的人期望到國外度假。

返現網站RetailMeNot調查了1000名消費者的春夏旅遊計畫，發現96%的人希望在3月至5月間至少旅行一次。調查還顯示，在決定度假體驗和活動時，價格是最重要的考量因素。三分之二的受訪者同意，通貨膨脹、尤其是高昂的交通費用，影響了他們的旅行地點和方式，。

不過，即使有預算 方面的擔憂，即使是短暫地遠離日常事務，也能提供放鬆、享受、充實和健康的好處。為了幫助民眾實現旅行計畫，「旅遊+休閒」雜誌從旅遊和金融專家那裡收集了一些關於精打細算度假的方法。

如何在預算內計畫一趟旅行

旅遊專家、公共廣播公司節目主持人莎曼沙．布朗說，不要受Instagram上的網紅所影響，認為不能控制旅行預算，也不要因為沒有很多錢就認為旅行不值得。

布朗提出了一些建議，她說，公路旅行可以節省不少金錢和壓力，很多旅行時的焦慮多來自於機場和航空公司。她表示，多開自己的車進行公路旅行，探索居住的州；很多旅行者很少考慮「自己的後院」，但他們應該這樣做。

順著這個方式，布朗建議探索國家野生動物保護區。全美有560多個保護區，包括位於大都市附近的100個城市野生動物保護區，這裡同時擁有步道、自行車道、濕地和各式各樣的動物群。

布朗說，規劃旅程時不妨採取逆向思考，如果是夏天，大家都湧向沙灘，那麼就去城市，享受戶外音樂會等免費活動。

服務於信用卡機構Credit Karma的愛樂芙(Courtney Alev)贊同布朗的建議，她表示，旺季時避開熱門景點，因為價格肯定更貴；相反的，可以尋找類似的目的地。愛樂芙說，有趣的旅行不一定要飛到遠方，找找那些離家不遠的目的地，看可以就近去哪裡。

旅遊顧問艾德(Jonathan Alder)也認為，旅遊時應該選擇花費較低的淡季。他建議考慮美國以外的地區，「許多人可能認為在美國境內旅行更便宜或更有價值，但過去幾年情況已非如此。不妨考慮那些可能不是你首先想到的目的地，但那裡可能有許多令人驚歎的國家。」

旅遊時應該選擇花費較低的淡季，不妨考慮那些可能不是你首先想到的目的地，但那裡可能有許多令人驚歎的國家。取自pexels

節省航空費用

RetailMeNot的購物專家麥葛瑞(Kristin McGrath)建議善用Expedia、Travelocity和Google Flights等提醒工具，以儘早獲得優惠券代碼。她說，可以用不同的旅行日期來試驗，如果旅行計畫是靈活的，查看其他的飛行日期，看是否能挖到更低的票價。

愛樂芙也說，如果旅行計畫是有彈性的，就更容易找到廉價航班。一周內的旅程、忍受較長的轉機時間，或搭乘紅眼航班，往往能提供最好的價格。此外，提前預訂，這樣就不會支付「最後一刻」(last-minute)的價格。

來自Expedia、Hotels.com和Vrbo的一份旅行趨勢報告顯示，周日是機票最佳預訂日，周三是最佳出發日。他們建議預訂國內航班要有一個月的準備時間，國際航班要有六個月。雖然關於這個話題，各家的建議不同，但在預訂前盡可能多比較和瞭解準沒錯。

少花錢在住宿上

布朗說，不要在住宿上花錢，可考慮換房度假(house swapping)或成為房子保母(housesitting)，在世界各地免費住宿。布朗推薦TrustedHousesitters和Home Exchange這兩個網站，可以找到不少資源。

麥葛瑞建議，如果想租屋度假的話，盡可能提早預訂住宿。無論是前往夢寐以求的熱帶島嶼度假，還是僅在某些特定節日回家或參加活動，都要儘早預訂。Vrbo、Airbnb和其他度假屋的價格，在提前幾個月、甚至幾周預訂時往往比較便宜。

麥葛瑞也建議預訂包括航班、旅館 和租車的旅遊套餐。除了省錢之外，在預訂時就會知道整個行程的價格，而不是找到一個便宜的航班，卻被旅館和租車費用給嚇到。

Expedia的旅遊趨勢報告指出，更實惠的三星級旅館住宿正在蓬勃發展。較低的星級並不等於較低的服務水準，許多旅館仍提供優良的設施、時尚的內部裝潢和獨特的氛圍......只是價格更低。報告還說，由於近四分之一的全球旅行者計畫在2023年節儉支出，在不影響品質下增加價值至關重要。

無負債務的旅遊

購物網站Accrue Savings研究，五分之一的消費者曾為旅遊而負債，其中81%負債金額超過500美元。該公司建議，與其為過去的假期而支付貸款，不如提前為旅行進行儲蓄 。

愛樂芙建議設一個獨立的儲蓄帳戶，讓錢有固定的用途。「將該帳戶專用於特定的旅行，將更容易看到儲蓄是如何隨著時間而增長的，並有助於避免意外地將這些錢花在其他地方。」她建議，可從支票帳戶中設置自動提款，或者讓部分薪資自動存入儲蓄帳戶。

樂天網站的零售和購物專家蓋爾(Kristen Gall)說，他可以理解為了在返家後擁有旅遊時的記憶，在旅途中很難不購買紀念品。重要的是要記住，不需要購買每一件吸引你的紀念品。他建議只購買那些回到家後根本買不到的物品，或者那些小到不會影響行李重量的物品。