我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Meta再裁1萬人 示警經濟不確定性持續數年

美國2月CPI年增6% 通貨膨脹持續降溫

搭飛機也要注意禮儀 聽聽資深機長怎麼說

編譯周芳苑／即時報導
長途飛行時更要注意搭機禮儀。Getty Images
長途飛行時更要注意搭機禮儀。Getty Images

近來各方人士對搭機禮儀爭論不休，一位有10年飛行經驗、目前在全球某大航空公司服務的專業飛行員匿名接受媒體DailyMail.com採訪，他根據長時間與乘客接觸的親身體會，對一連串議題一一提出忠告：

第一點：好好坐著。機艙座椅採單人座設計，坐著時應雙腳著地，不要懸抬空中或跨放於前座，手臂擺在身體前面，只要端正坐好一定可妥當繫安全帶，如果做不到，表示坐姿錯了。

第二點：全程穿鞋。機艙內都以吸塵器清潔但未拖地，而幾乎天天有人嘔吐，搭機時最好穿鞋走動，為求舒適，可穿拖鞋，就像機組人員休息時穿拖鞋一樣。

第三點：必要時親自到機上廚房(galley)請求協助。多數人在座位上按服務鈴，親自跑一趟廚房更直接，空服務和乘客互蒙其利；除非空服員明確要求按服務鈴。

第四點：付費座位不要讓給他人。如果想確保和同行人坐一起，理應事先付費保留座位，假如您已事先付費訂位，登機後有人要求換座位以便和他的同行人坐在一起，不要輕易答應。

第五點：想吃特別餐卻未事先預訂，一登機務必到廚房跟空服人員說明、補訂，通常工作人員會多準備素食餐點； 假如自備食物登機而且航程長，可請求將食物暫放冰箱。

第六點：行李置放頭上置物箱時，輪子應朝向窗戶，可省空間；萬一很晚才登機，自己座位上方置物箱很可能滿了，所以走向自己座位時只要看到哪裡有空間就把行李箱放入。

第七點：使用電視觸控螢幕盡量輕，以免破壞，害人害己。

第八點：飛機降落後不要馬上起立，應等輪到自己下機時再起身；爭先恐後只快一、二分鐘。

第九點：睡覺時使用頸枕固定，以免熟睡時頭垂到鄰座肩上，並用毯手蓋住手腳，避免四肢亂動影響他人。

第十點：禮貌用詞常掛嘴邊，說不定有意外的點心等免費招待。

第十一點：帶孩子同行時最好為孩子事先下載電視節目、為小嬰兒預訂前排座位，小小乘客一路上舒適不哭鬧，皆大歡喜。

上一則

嘆氣其實很健康？研究發現快吸慢吐氣可紓壓

下一則

加州從南到北賞櫻最佳景點大集合…記得收藏好

延伸閱讀

鋒菲才牽手 李亞鵬與妻十指緊扣

鋒菲才牽手 李亞鵬與妻十指緊扣
不近人情

不近人情
性伴是飛機？德女特殊性關係 1年搭機狂飛30次

性伴是飛機？德女特殊性關係 1年搭機狂飛30次
飛機上乘客突呼吸中止 空服員搶救40分鐘憾未救回

飛機上乘客突呼吸中止 空服員搶救40分鐘憾未救回

熱門新聞

好市多因商品優質、價格優惠而廣受喜愛，但由於有太多商品和品牌可供選擇，要確保在購物時不做出錯誤的選擇，有時候確實很難。取自Shutterstock

網友吐槽：好市多這7種食物 當心踩到雷

2023-03-10 11:18
某些州為60歲以上州民提供地產稅減免(exemption)，通常適用年齡從61歲至65歲之間開始。取自pexels

銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同

2023-03-07 11:06
艾迪森(右)卻認為老年人很無聊，他的朋友年紀都在40上下。取自Eddison Wordplay網站

90歲像6、70 怎麼做到的？他：每天做這動作

2023-03-09 10:44
不要小看1萬元，若投資得當會帶來有效的收益，如雪球那樣愈滾愈大。取自pexels

存款有1萬元時 如何讓它滾雪球般越變越多？

2023-03-13 11:06
越是精通稅務，在退休期間可能失去的金錢就越少。Getty Images

減少社安金被課稅 專家提供這3個方法

2023-03-08 11:15
保健食品對身體許多方面都有好處，但它絕不應該是我們唯一依賴的東西。取自pexels

想要補充保健食品 營養專家：這6種足夠了

2023-03-06 10:11

超人氣

更多 >
官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用

官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用
存款有1萬元時 如何讓它滾雪球般越變越多？

存款有1萬元時 如何讓它滾雪球般越變越多？
美國慶「移民日」開放入境？數百人硬闖美墨邊境

美國慶「移民日」開放入境？數百人硬闖美墨邊境
奧斯卡／關繼威熬多年出頭 與哈里遜相擁一幕穿越40年

奧斯卡／關繼威熬多年出頭 與哈里遜相擁一幕穿越40年
非裔男當街搶劫 德州越南裔單親媽「2度重摔」致癱瘓

非裔男當街搶劫 德州越南裔單親媽「2度重摔」致癱瘓