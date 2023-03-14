搭飛機也要注意禮儀 聽聽資深機長怎麼說

長途飛行時更要注意搭機禮儀。Getty Images

近來各方人士對搭機禮儀爭論不休，一位有10年飛行經驗、目前在全球某大航空公司服務的專業飛行員匿名接受媒體DailyMail.com採訪，他根據長時間與乘客接觸的親身體會，對一連串議題一一提出忠告：

第一點：好好坐著。機艙座椅採單人座設計，坐著時應雙腳著地，不要懸抬空中或跨放於前座，手臂擺在身體前面，只要端正坐好一定可妥當繫安全帶，如果做不到，表示坐姿錯了。

第二點：全程穿鞋。機艙內都以吸塵器清潔但未拖地，而幾乎天天有人嘔吐，搭機時最好穿鞋走動，為求舒適，可穿拖鞋，就像機組人員休息時穿拖鞋一樣。

第三點：必要時親自到機上廚房(galley)請求協助。多數人在座位上按服務鈴，親自跑一趟廚房更直接，空服務和乘客互蒙其利；除非空服員明確要求按服務鈴。

第四點：付費座位不要讓給他人。如果想確保和同行人坐一起，理應事先付費保留座位，假如您已事先付費訂位，登機後有人要求換座位以便和他的同行人坐在一起，不要輕易答應。

第五點：想吃特別餐卻未事先預訂，一登機務必到廚房跟空服人員說明、補訂，通常工作人員會多準備素食餐點； 假如自備食物登機而且航程長，可請求將食物暫放冰箱。

第六點：行李置放頭上置物箱時，輪子應朝向窗戶，可省空間；萬一很晚才登機，自己座位上方置物箱很可能滿了，所以走向自己座位時只要看到哪裡有空間就把行李箱放入。

第七點：使用電視觸控螢幕盡量輕，以免破壞，害人害己。

第八點：飛機降落後不要馬上起立，應等輪到自己下機時再起身；爭先恐後只快一、二分鐘。

第九點：睡覺時使用頸枕固定，以免熟睡時頭垂到鄰座肩上，並用毯手蓋住手腳，避免四肢亂動影響他人。

第十點：禮貌用詞常掛嘴邊，說不定有意外的點心等免費招待。

第十一點：帶孩子同行時最好為孩子事先下載電視節目、為小嬰兒預訂前排座位，小小乘客一路上舒適不哭鬧，皆大歡喜。